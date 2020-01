Selena Gomez, discorso ai fan: non riesce a trattenere l’emozione

Selena Gomez: discorso strappalacrime ai fan durante la presentazione del nuovo album Rare

Giorni febbrili per i fan di Selena Gomez. L’ex act Disney ha pubblicato negli scorsi giorni Rare, il suo nuovo disco uscito circa quattro anni dopo il precedente Revival.

Durante le attività di lancio, la cantante è stata interpellata da Spotify e ha rivelato certi particolari su come ha realizzato l’album e scelto il titolo. Ma, aspetto ancor più importante, ha indirizzato splendide parole agli ammiratori. Mentre ne parlava, non ha trattenuto l’emozione e si è commossa.

Selena Gomez ama molto i suoi fan, anzi moltissimo e non perché loro amano lei. Li ama perché è stato un viaggio ed ha la sensazione di essere diventata grande con varie persone. Quelle conversazioni dove le comunicano di stare soffrendo le spezzano il cuore. Non ha mai compreso quando la gente ringrazia per avergli salvato la vita.

Non lo capiva. Vorrebbe poter prendere il volto di ciascuno dei sostenitori e dire quanto affetto provi nei loro confronti, quanto sono importanti e quanto siano capaci di compiere qualunque cosa. Se lei ha fatto così tanta strada ed è appena una ragazza del Texas, se ciò capita a lei, allora nulla è impossibile.

Momenti di scarsa fiducia

Ci sono stati vari momenti in cui la gente non credeva in Selena Gomez o dove le davano visibilità solamente per affossarla poi. Ma vorrebbe dire alla persona vicina che è bella, in grado di superare le avversità, sebbene appaia complicato. Si vale e si deve sempre scegliere sé stessi.

Selena Gomez: Rare, il significato dietro al titolo del nuovo album

Inoltre, la pop star ha spiegato il significato della parola Rare, il nome dell’ultimo lavoro in studio. Ha sentito che aveva un senso per lei. Ha avuto dei problemi di autostima in passato, ancora oggi le incertezze talvolta la fermano ed è ciò su cui bisogna adoperarsi.

Rare la fa sentire pazzesca. Questo nome è stato tanto importante per lei nell’istante in cui l’ha sentito. Se c’è qualcosa che può fare per il prossimo è far sapere che è raro, che vale e che è importante.