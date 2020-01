“Io scelgo te” la Venier scoppia in lacrime a Domenica in

Mara Venier, come ogni domenica, tiene compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori con la sua Domenica in su Rai 1, dalle 14:00 fino alle 17:30. Ancora una volta, tanti ospiti nel programma più seguito del dì di festa. Uno su tutti, Eleonora Daniele che nel programma Storie Italiane, che lei conduce, ha annunciato di essere incinta.

Faranno la loro presenza anche l’ex Pooh Roby Facchinetti, Mietta ed Andrea Sannino. C’è stato, inoltre, un annuncio speciale alla “Zia Mara” che l’ha fatta commuovere. Cosa mai le sarà successo? La Venier è stata anche ospite, nella seconda serata di sabato 11 gennaio, nel programma “Io e Te” di Pierluigi Diaco.

Mara Venier scoppia in lacrime durante l’intervista ad Eleonora Daniele

Mara Venier ha intervistato Eleonora Daniele nel programma “Domenica In”. È stata un’intervista molto commovente, in particolare è stata chiamata in causa la mamma che con un video ha salutato la figlia che si è commossa. Eleonora Daniele ha annunciato a Storie Italiane di aspettare una bambina dal marito Giulio Tassoni, che chiamerà Carlotta.

Durante la conversazione, la Daniele ha chiesto a Mara Venier se le potesse fare da madrina. A quel punto, la bionda conduttrice è scoppiata in lacrime e l’ha abbracciata. Scontato, dunque, che la presentatrice di Domenica in accetterà la gentilissima richiesta di Eleonora Daniele.

L’ospitata da Pierluigi Diaco quando su Canale 5 c’era Maria De Filippi

“Zia Mara” è stata ospite di Pierluigi Diaco, nella puntata di Io e Te di sabato 11 gennaio. La conduttrice ed ex giurata di Tu Si Que Vales ha ripercorso la sua infanzia e la sua carriera. Il programma, è andato in onda alle 23:50, su Rai 1 ed è possibile rivederla su Rai Play. Io e Te va in onda ogni sabato, in seconda serata dopo Meraviglie di Alberto Angela, su Rai 1.

In contemporanea, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per Te. Ospiti Johnny Deep, Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino. Un ritorno accolto con grandissimi ascolti: circa sei milioni di telespettatori ed il 30% di share. Battuta la concorrenza di Alberto Angela e le sue Meraviglie, che hanno realizzato quasi 4 milioni ed il 17% di share.