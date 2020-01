‘Non adesso…’: Caterina Balivo aggredisce verbalmente una ragazza del pubblico di Vieni da me

Il successo di Vieni da me con Caterina Balivo

Dopo le puntate registrate andate in onda durante il periodo natalizia, da qualche giorno Vieni da me viene trasmesso in diretta. Infatti Caterina Balivo è tornata dalla sua vacanza in montagna dove era stata insieme al marito e ai loro due figli. In quel periodo le puntate avevano avuto un incremento d’ascolti per l’assenza in contemporanea di detto Fatto su Rai

Due e soprattutto Uomini e Donne su Canale 5. Qualche giorno fa nel rotocalco condotto dall’artista napoletana è accaduto qualcosa di insolito al punto che la padrona di casa ha ripreso verbalmente una ragazza del pubblico. Cosa ha fatto di così grave?

Il rimprovero in diretta a Vieni da me

Qualche giorno fa, durante l’intervista a Lorenzo Farina, responsabile social del programma ed inventore della pagina Baby George ti disprezza, la padrona di casa Caterina Balivo si è accorta che qualcosa tra il pubblico non andava come lei voleva. In che senso? Sembra proprio che la conduttrice partenopea si è accorta che la ragazza inquadrata dietro al suo ospite, si guardava le unghie.

A quel punto l’ex presentatrice di Detto Fatto l’ha ripresa davanti a tutti dicendole di farsi la manicure magari in un altro momento. Ovviamente le parole della Balivo hanno creato molto imbarazzo in studio e soprattutto da parte della diretta interessata. Per caso la napoletana ha un po’ esagerato?

Caterina Balivo, stoccata a Bianca Guaccero e a Detto Fatto

Caterina Balivo, storica conduttrice di Vieni da me si sarebbe tolta un sassolino dalla scarpa lanciando una frecciata velenosa alla trasmissione di tutorial che ha presentato fino a un paio di anni fa. Prima della pausa natalizia il programma di Rai Uno ha segnato un record d’ascolti, ovvero il 15% di share.

Per questa ragione la padrona di casa ha festeggiato con un post sul suo profilo Instagram. A qual punto un utente le ha scritto che gli ascolti sono aumentati perché il formato di Bianca Guaccero non andava in onda. La Balivo, però, ha risposto che non è Detto Fatto il suo diretto competitor.