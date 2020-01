Antonella Elia abbandona la casa del GF VIP? Duro sfogo: “Ho paura a stare qui” (VIDEO)

La prima domenica nella casa del GF VIP non è stata tra le più serene per Antonella Elia. L’esuberante showgirl, infatti, ha avuto un durissimo sfogo con alcune coinquiline ed ha manifestato il suo malessere nello stare in casa.

Stando a quanto emerso dal sito Mediaset Play, dunque, pare che la donna non si senta molto a suo agio ad avere i riflettori puntati costantemente addosso. Questo, dunque, potrebbe condurla verso una decisione inaspettata e decisamente deludente per i telespettatori.

Il duro sfogo di Antonella Elia

Il personaggio di Antonella Elia è, sicuramente, un valore aggiunto all’interno della casa del GF VIP. La showgirl, infatti, è stata tra le persone a destare subito molto scalpore tra i vari concorrenti. Nel giro di pochissimi giorni è riuscita a far nascere polemiche e discussioni, che si sono protratte anche al di fuori della casa di cinecittà. Ad ogni modo, dietro quel suo modo di fare così esuberante, pare si nasconda una donna alquanto fragile.

Questa mattina, nel corso di una conversazione con Fernanda e Barbara ha ammesso di non sentirsi affatto serena in questo contesto. A suo avviso, infatti, non è la persona più adatta per ricoprire questo ruolo. La Elia ha ammesso di non tollerare l’essere ripresa costantemente, così come l’essere obbligata a stare sempre con delle persone. Inoltre, la casa è molto rumorosa e questo va a scontrarsi drasticamente con le sue abitudini e la sua routine. (Continua dopo il video)

La showgirl lascerà la casa del GF VIP?

Proprio per tali ragioni, Antonella Elia è scoppiata in lacrime con alcune compagne del GF VIP ed ha lasciato intendere quasi la volontà di mollare tutto e andare via. Le sue amiche hanno provato a rincuorarla, specie l’Alberti. Fernanda, invece, dopo aver consolato e asciugato le lacrime della sua compagna d’avventura, le ha consigliato di andare un po’ a riposarsi in modo da riflettere con maggiore attenzione prima di prendere una decisione affrettata.

Antonella, allora, ha seguito il consiglio della sua coinquilina ed è riuscita a placare un po’ il suo nervosismo. Ad ogni modo, i telespettatori sono estremamente in ansia poiché temono che la donna possa arrivare a prendere la decisione di abbandonare il reality show.