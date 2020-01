Antonella Elia contro Imma Battaglia “Ma stattene a casa!”

Antonella Elia dice la sua su Imma Battaglia e su tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip

Antonella Elia nella casa di Grande Fratello vip come al solito si intrattiene da protagonista. Infatti, ha subito fatto notare la sua presenza perché si è intromessa in tante vicende che sono successe nel mondo e in casa.

Innanzitutto, quando nel corso dell’ultima diretta è intervenuta Imma Battaglia, l’ex fidanzata della soubrette Licia Nunez, subito ha fatto un suo commento. Il confronto tra le due donne è stato molto duro, tant’è che la bella modella Licia non ha dormito insieme agli altri, ma ha preferito intrattenersi sul divano perché è rimasta scioccata.

Secondo la bella Antonella, avrebbe fatto bene restare a casa perché non erano quelli i termini del confronto. Del resto la donna adesso ha una nuova compagna e quindi, non era necessario intervenire con dei modi così duri, nei confronti della sua ex.

Antonella Elia ha fatto infuriare il marito di Adriana Volpe

La bella Antonella Elia ha fatto anche innervosire molto il marito di Adriana Volpe nella casa. Infatti, Volpe ha dato un bacio a stampo ad un’altra persona e questo ha fatto molto male al marito che si trova fuori.

Questo perché l’uomo si è trovato davanti a una cosa del genere e non ha reagito nel modo migliore. Infatti, ha commentato in malo modo e adesso, pretende che la moglie dia delle spiegazioni in merito ad un atteggiamento così leggero.

L’uomo è stato però anche contro la soubrette che ha dato l’obbligo per questo gioco e ha fatto subito parlare di sé. Elia sta movimentando gli animi all’interno della casa in maniera molto sorprendente, Del resto non è la prima volta, che non si fa riconoscere per il suo carattere sbarazzino.

Le liti in corso nella casa del Grande Fratello Vip

Tra le altre polemiche, Antonella Elia è stata anche parte della discussione con Antonio Zequila che si è arrabbiata molto perché lei lo ha definito “er mutanda”. Un commento non felice, secondo l’uomo, che però il giorno prima le aveva detto di rifarsi il volto con il botulino per la presenza di rughe.

Una parola del resto, non elegante anche da parte di lui, che non ha esitato perciò a mostrarsi in questo modo. Insomma, ancora una volta la bella showgirl si dimostra essere all’altezza della situazione ed è una mina vacante nella casa del Grande Fratello vip.