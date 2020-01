Andrea Denver nega di aver avuto una storia con Elisa De Panicis

Andrea Denver non ammette di aver avuto una relazione con Elisa De Panicis e lei si arrabbia

Elisa De Panicis è molto arrabbiata con Andrea Denver perché non ha ammesso di aver avuto una storia con lei. Il bel modello italiano residente negli Stati Uniti ha fatto una dichiarazione che ha fatto molto arrabbiare l’influenza.

Infatti, ha detto che tra lui ed Elisa De Panicis si sarebbe stata solo un’amicizia. Invece, lei sfogandosi con altri coinquilini all’interno della casa ha spiegato che in realtà hanno avuto una storia che è andata avanti per circa un anno e mezzo. Secondo la verità della donna si sono incontrati diverse volte ed in particolare, quando lei viveva a Miami e lui a New York.

Alla fine tra loro ci sono stati dei momenti intimi molto duraturi. Ancora oggi, secondo le dichiarazioni della donna ci sarebbero gli incontri tra di loro, anche se sono si sono conclusi quando lei ha iniziato a frequentare un’altra persona.

Andrea Denver non rivela la sua relazione con Elisa

Elisa De Panicis non si è certo mai trattenuta da raccontare la sua vita privata davanti ai riflettori. Per quanto riguarda il rapporto con Andrea Denver con cui convivono all’interno della casa, adesso la situazione è molto complicata.

I due si comportano da amici, ma in realtà in passato secondo le dichiarazioni della donna ci si sarebbero stati dei momenti romantici e anche delle false speranze sulla possibilità di costruire un futuro insieme. Insomma, una storia particolare che in futuro potrebbe necessitare anche di un chiarimento che potrebbe fare molto piacere a coloro che vogliono sapere di più su quello che è accaduto.

Elisa De Panicis e il rapporto con il bel modello italianoù

Intanto, Elisa De Panicis nel corso della trasmissione si è confessata e ha raccontato tutti i rapporti tra i due. Andrea Denver il bel modello, si è contraddistinto soprattutto perché ha saputo mettere in mostra tutta la sua bellezza e non ha voluto dire la verità su quello che è stato il rapporto, almeno secondo il punto di vista di lei.

Il modello è uno dei più conosciuti del panorama internazionale perché appartiene ad una famosa agenzia ed è anche molto affascinante e sexy. Cosa accade tra i due? Tutti i riflettori sono puntati su questa possibile evoluzione che avverrebbe tra i due!