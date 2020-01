Isa Barzizza, l’attrice piange per un messaggio della figlia Carlotta

L’attrice Isa Barzizza si commuove davanti al videomessaggio della figlia Carlotta

Isa Barzizza non può non commuoversi davanti al videomessaggio fatto da sua figlia Carlotta in televisione. L’attrice ha tirato da sola sua figlia dopo la morte del marito Carlo Alberto Chiesa.

La donna ha raccontato un po’ della sua carriera e soprattutto, la dipartita anticipata di suo marito. Dopo 10 anni insieme si erano recati in un posto che lui amava molto, ovvero Forte dei Marmi. Purtroppo è un brutto incidente per te Diva.

Da allora la storia tra i due è stata tutt’altro che facile: infatti, l’uomo è stato portato via e per lei è iniziato un periodo molto difficile. Quando è nata sua figlia Carlotta già si era allontanato dal cinema, ma poi le cose sono cambiate.

Isa Barzizza racconta la sua vita

L’attrice Isa Barzizza quando era nata sua figlia Carlotta aveva deciso di prendersi almeno 2 anni sabbatici per stare vicino alla sua piccola. La nascita era stato un momento di grande gioia che ancora oggi l’attrice ricorda con tanta emozione.

Purtroppo però, è capitato che la donna si è trovata ad essere vedova troppo presto e quindi, i suoi piani sono cambiati. Ha tirato su un’azienda di doppiaggio ed è diventata una manager. Molto presto così, ha deciso di investire i soldi e il lavoro per creare una situazione completamente differente.

Ecco perché era stata vicino a sua figlia crescendo senza avere mai rimpianti per le scelte fatte. La bella Diva ha abbandonato il cinema una volte per tutte e ancora oggi non se ne pente.

La dedica di Carlotta a sua madre

A diversi anni di distanza, Isa Barzizza non perde l’occasione per innamorarsi ancora di sua figlia. La bella Carlotta le ha inviato un video messaggio ringraziando tutti i sacrifici fatti per tirarla su da sola. E’ stata una vita comunque complessa ma che lei vive con passione.

Nell’intervista fatta a Mara Venier ha spiegato anche che quando ha iniziato la sua carriera di attrice il padre l’aveva costretta ad andare sempre in giro con una governante che non la mollava mai.

Aveva ottenuto molto successo, ma poi la sua vita ha preso una piega differente. Ora è una grande appassionata di Tai Chi, ovvero una disciplina di meditazione che consiglia a tutti visto per i benefici che è in grado di regalare.