Roberto D’Agostino, ha detto il suo punto di vista sul Festival di Sanremo

Roberto D’Agostino si prepara a commentare Sanremo: secondo lui il conduttore giusto era Fiorello

Roberto D’Agostino è pronto a guardare Sanremo e si dice già molto divertito. Secondo lui sarà il Fiorello il vero protagonista di questa edizione perché farà divertire e sarà un presentatore vero e proprio, a differenza di Amadeus.

Il giornalista e direttore di Dagospia di certo, non si risparmia e dice tutte le sue opinioni in merito al Festival. Spiega anche che, il figlio di Jannacci che sarà presente al festival, secondo lui non c’entra niente perché si tratta di una persona che è soltanto “un figlio d”i e di certo non si contraddistingue per competenza.

In realtà però, ha fatto un’analisi generale sul Festival di Sanremo e su tutte le emozioni che è in grado di regalare. Infatti il giornalista ha spiegato che riesce sempre a divertirlo.

Roberto D’Agostino pronto a commentare il festival con ironia

Secondo Roberto D’Agostino il Festival di Sanremo diverte sempre. Al di là dei messaggi sociali sociali che vengono propinati nel corso degli ultimi anni, la cosa sicura, secondo il giornalista e direttore di Dagospia, è che oramai gli italiani sono poco interessati da questo tipo di cose.

Piuttosto vogliono occuparsi di poter ritagliare un momento di ilarità e cercare di concentrarsi sulle canzoni. È importante perciò che ci si diverta su tutto e probabilmente ci siano gli personaggi giusti per riuscire a far emergere il corretto ambiente in questa manifestazione.

Ha criticato anche alcuni cantanti che si presenteranno alla manifestazione che secondo lui, non sono all’altezza e rappresentano solo una fascia media di professionisti.

Le opinioni del direttore di Dagospia

Secondo Roberto D’Agostino il mondo dello spettacolo è diventato pieno di bugie. Una più tra quelle più grandi che lui ha svelato è stato il finto matrimonio di Pamela Prati.

Secondo il giornalista e direttore di Dagospia, non è la prima volta che la soubrette si inventa un matrimonio ma oggi con i social è molto più facile scoprire quando non si dice la verità.

Sempre lui, ha svelato la rabbia e l’ira che c’è tra Milly Carlucci e Maria De Filippi sulla trasmissione Amici celebrities che coprirebbe alcuni tratti di Ballando con le Stelle della Rai. Nonostante le smentite lui continua a sostenere che invece, ci sono state numerose lettere di diffida e che la situazione è tutt’altro che idilliaca!