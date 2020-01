Mara Venier contro Roberto D’Agostino “Non facciamo come con Fabrizio Frizzi”

Mara Venier difende il suo collega Amadeus dalle dure parole del giornalista Roberto D’Agostino

Su Amadeus è scontro aperto tra Mara Venier e Roberto D’Agostino in merito al Festival di Sanremo e alla scelta dei protagonisti. Secondo il direttore di Dagospia, Amadeus non sarebbe all’altezza di presentare il festival della musica italiana e quindi, c’è stato un duro scontro con la madre della tv italiana.

La conduttrice dello show televisivo ha detto a D’Agostino di non fare come con Fabrizio Frizzi e quanto piuttosto di dare una possibilità al collega che in diverse occasioni ha dimostrato di essere un grande professionista.

Infatti, sottolinea che il qualunquismo del giornalista rischia di diventare molto pericoloso e ha deciso di fermarlo subito. Secondo la professionista Amadeus ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo presentatore del Festival di Sanremo.

Lo scontro tra Mara Venier e Roberto D’Agostino

Mara Venier ha accusato Roberto D’Agostino di essere qualunquista e di voler vedere delle pecche in Amadeus che non ci sono. Secondo il giornalista e fondatore di Dagospia, solo Fiorello magari ha potuto presentare un festival all’altezza della situazione. I

nvece, secondo la conduttrice televisiva non è così, quanto piuttosto si è trattato di un scelta che vale come valore aggiunto, quella di invitare Fiorello. I due hanno avuto un duro scontro nel corso di una trasmissione televisiva che non è finito certo nel migliore dei modi. Quello che è sicuro è che nessuno dei due sembra intenzionato a cambiare idea.

Ecco perché quindi, ora dopo una lunga discussione hanno deciso di interromperla, sostenendo di avere entrambi delle idee differenti su quelli che devono essere le caratteristiche del conduttore del Festival della canzone italiana.

La difesa per Amadeus e il Festival di Sanremo

La conduttrice Mara Venier non ci ho pensato due volte a difendere a spada tratta il collega Amadeus che presenterà il Festival di Sanremo 2020. Invece, Roberto D’Agostino pensa che lui non sarà all’altezza perché non ha il carisma giusto e anche se è un professionista non è adatto per questo tipo di ruolo.

Intanto però, lo scontro continua senza sosta e adesso toccherà ad Amadeus smentire qualunque dubbio in merito a questa vicenda. Vi sono degli estimatori di Amadeus che invece pensano che il suo Festival di Sanremo sarà eccellente e probabilmente riuscirà a conquistare tantissimi ascolti nel corso delle serate previste.