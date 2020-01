Una Vita anticipazioni 13-17 gennaio: Telmo implora Lucia di non fidanzarsi con Samuel

Le anticipazioni di Una Vita sono ricche di novità che lasceranno i telespettatori col fiato sospeso. Nelle puntate della celebre soap iberica in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio, padre Telmo diventa un eroe. Infatti, il parroco riesce a salvare in extremis la vita di Celia e Felipe. Samuel diventa sempre più possessivo e geloso nei confronti di Lucia.

Anticipazioni Una Vita: Celia e Felipe fuori pericolo

Servante continua a negare l’evidenza dei fatti e si comporta come se Paciencia dovesse tornare da lui da un momento all’altro. Le condizioni di Celia e Felipe continuano a peggiorare e tutti sono preoccupati per loro. Durante la veglia di preghiera, Casilda legge un messaggio di padre Telmo che comunica un lento miglioramento dei due sventurati.

Le incoraggianti notizie sulle condizioni di salute di Celia e Felipe rallegrano il cuore di tutto il quartiere. Susana decide di preparare un rinfresco alla Deliciosa in onore del sacerdote. Quest’ultimo viene accolto a braccia aperte da Lucia. Questo gesto affettuoso fa arrabbiare tantissimo Samuel, che è sempre più convinto che tra loro due ci sia qualcosa di più di una tenera amicizia.

Lucia e padre Telmo sempre più vicini

Dalle anticipazioni delle puntate italiane della soap Una Vita in programma fino al 17 gennaio, emergono nuovi colpi di scena. Tutto il quartiere si congratula con padre Telmo per aver compiuto un gesto eroico, che ha permesso di salvare la vita di Celia e Felipe.

Lucia è molto felice di riabbracciare i cugini, che sono completamente guariti. La gratitudine della giovane Alvarado nei confronti del parroco manda in bestia Samuel, che fa fatica a nascondere i suoi sentimenti.

Mentre Celia e Felipe sono fuori pericolo e devono la vita a padre Telmo, Lucia è sempre più attratta dal sacerdote. Questa situazione opprime Samuel che mostra in maniera evidente i segni della sua gelosia e la sua rabbia verso il parroco. Padre Telmo si accorge che il giovane Alday diventa sempre più possessivo e geloso nei confronti di Lucia, e decide di intervenire.

Consiglia alla giovane Alvarado di non fidanzarsi ufficialmente con Samuel, perché è convinto che non la renderà mai felice. Per poter trascorrere più tempo con Lucia, Samuel decide di riaprire i lavori di restauro. La storia tra Antonito e Lolita sembra essere arrivata al capolinea.