Un Posto Al Sole anticipazioni 13-17 gennaio: Niko fa una scoperta su Beatrice e Aldo

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole annunciano interessanti novità. Dalle trame delle puntate della soap napoletana in programma su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio emergono nuovi elementi scottanti.

Filippo spera di riconquistare la stima di Serena, mentre quest’ultima prende una decisione inaspettata. Marina accetta la proposta di Fabrizio. I problemi di Bianca mettono in crisi il matrimonio di Angela e Franco.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Fabrizio fa un’offerta a Marina

Fabrizio riesce a convincere Marina ad accettare la sua offerta, ma lo scontro tra la signora Giordano e Sebastiano diventa più agguerrito che mai. Marcello fa una proposta allentante a Giulia, la quale fa i salti di gioia. Dopo aver affrontato a muso duro Franco, Angela scopre che i problemi di Bianca con la scuola si stanno aggravando. Nel frattempo, Niko fa un’incredibile scoperta: Beatrice e Aldo stanno insieme.

Serena è alle prese con un’emergenza al Bed and Breakfast e Filippo tenta di starle vicino per riacquistare la sua fiducia. Alberto cerca di far aprire gli occhi a Marina, la quale è ancora presa dalla relazione con Fabrizio. Bianca si rifiuta di andare a scuola e i suoi genitori cercano di proporle delle soluzioni diverse.

Angela e Franco in crisi

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto Al Sole in programma fino al 17 gennaio, si concentrano sul rapporto tra Filippo e Serena. Il marito di quest’ultima spera di salvare il matrimonio, ma la moglie prende una decisione del tutto inaspettata. I problemi scolastici di Bianca mettono in crisi il rapporto tra Angela e Franco. Nel frattempo, Giulia organizza il primo appuntamento con Marcello, ma tutto non andrà come previsto.

Serena è in partenza con Irene, e Filippo ripensa ai momenti più brutti della sua vita. Convinta che sua figlia Bianca abbia bisogno di un insegnante che le dia ripetizioni, Angela si trova davanti a un bivio. Marcello racconta a Giulia uno dei suoi momenti più difficili della sua vita, e la ragazza capisce che deve mettere fine alla loro conoscenza. Continua la guerra tra Renato e Otello e, mentre l’appartamento piomba nel caos, nessuno dei due è disposto a chiedere scusa all’altro.

Marina sta aspettando una risposta da Valerio in merito alle quote dei Cantieri, ma allo stesso tempo è preoccupata dei continui scontri tra Fabrizio e Sebastiano. Filippo soffre moltissimo per l’attuale situazione familiare e, inoltre, deve affrontare una delle più recondite paure. Raffaele, Guido, Silvia e Michele tentano di rappacificare Renato e Otello, ma le cose prendono una piega inaspettata.