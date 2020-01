Amici 19: Maria De Filippi ha già deciso i nuovi coach del Serale

Amici 19: per il ruolo di coach al Serale Maria De Filippi punterebbe su due vecchie conoscenze

Se la striscia giornaliera è da poco ricominciata, il Serale di Amici 19 diventa un argomento caldo. Come i fan del popolare talent ben sapranno, la fase finale è abitualmente florida di sorprese e novità.

Un anno fa Maria De Filippi pensò in grande e chiamò in veste di coach Ricky Martin, insieme al tenore Vittorio Grigolo. Per questa edizione la pop star latina sarà presente oppure ci saranno ulteriori modifiche? Una star di fama internazionale veniva dato per asso nella manica, il colpo grosso, in grado di sbaragliare Ballando con le Stelle.

Da tivù commerciale, ovviamente vincere la guerra degli ascolti è fondamentale. Chiamare il cantante di Vente Pa Ca poteva attirare un pubblico più ampio, compresi i semplici curiosi, abituati a seguire lo show danzereccio di Rai Uno. Beh, gli sforzi non hanno dato gli esiti sperati e puntualmente Milly Carlucci l’ha spuntata su Queen Mary. Ad Amici 19 andrà meglio?

Sconfitte che pesano

Diciamo che se non è stato un investimento a perdere, poco ci manca. Chiamare Ricky ha comportato un impegno economico significativo, ciononostante Ballando ha avuto spesso l’ultima parola. Cosa escogiterà Maria in occasione di Amici 19?

Da quanto si legge nel numero del settimanale Vero ora in edicola ci sarà un ritorno alle origini. Secondo il magazine infatti due coach occuperanno la funzione già assolta in passato. Stiamo parlando di Emma Marrone ed Elisa, due magnifiche artiste oltre che amiche, ben familiari al pubblico di Canale 5.

Amici 19: si riforma la coppia

Dopo un breve allontanamento, Emma Marrone potrebbe comparire ad Amici 19 dalla prossima primavera. Un comeback gradito da tutti i suoi numerosi ammiratori. Accanto alla cantante pugliese, la collega pugliese. In tal caso, verrebbe riformata la storica coppia del programma.

Si tratterebbe di ‘usato garantito’ e l’effetto déjà-vu funesterebbe magari lo spettacolo, tuttavia l’esperienza pregressa sincera che non è necessariamente un male. Le prime due puntate di Amici 18 hanno registrato 3.064.000 e 2.851.000 telespettatori, sensibilmente inferiori rispetto all’edizione numero 17, quando davanti allo schermo si radunarono 3.996.000 e 3.770.000 persone.