Eva Henger rispolvera il canna-gate: “Hai tutti gli occhi rossi”

Eva Henger lancia una frecciatina a Francesco Monte sul celeberrimo scandalo canna-gate

Dici Eva Henger e pensi improvvisamente al trash. Lei, furba com’è, ben lo sa. Da anni opinionista fidata di Barbara d’Urso sa seminare zizzania. L’ex pornoattrice ha acceso parecchie discussioni durante lo sbarco in Honduras, alla 13esima edizione dell’Isola dei Famosi, quando ha accusato Francesco Monte di essersi portato della marijuana in Honduras.

Da lì in poi le parti hanno intrapreso una guerra mediatica senza sosta, giovata ad entrambe.L’ex tronista di Uomini e Donne, entrato prima nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto l’opportunità di mostrare le proprie ottime doti canore a Tale e Quale Show. Ed Eva Henger, beh, un’ampissima fetta di pubblico la riconosce immediatamente, informatissimo sulle vicende della donna, comprese quelle familiari.

Lite tra madre e figlia

Il rapporto tra lei e Mercedesz è ultimamente precipitato, prima con le accuse della mamma al compagno della figlia, Lucas Peracchi, e dunque con le affermazioni choc della Henger Jr. riguardanti Riccardo Schicchi, il quale si è scoperto non essere il vero padre della ragazza.

Questo “colpo da maestro” ha parecchio infastidito Eva Henger. Sperava di tenere il retroscena privato, in segno di rispetto verso Riccardo, che ha sempre amato e cresciuto Memi come una figlia.

Una volta sviscerata approfonditamente la storia, oggi Eva è impegnata in un curioso progetto lavorativo a sfondo musicale. La donna ha infatti inciso in studio di registrazione una canzone col rapper Sciarra, intitolato Come Adamo ed Eva. E nel testo non è mancato un irriverente richiamo al celeberrimo canna-gate.

Eva Henger: strofa sarcastica

In una strofa Eva si presenta, forse l’immaginario (?) destinatario la conosce, ma preferirebbe che la smettesse di guardarla: ha tutti gli occhi rossi. Non osa immaginare già le squallide battute, Eva brinda alla loro. Poi l’affondo sulla droga, mandata a “quel tal paese”: fa yoga e con lei ci si fa male quando si poga…

I riferimenti irriverenti indispettiranno Francesco Monte oppure lui lascerà correre? Il giovane ex compagno di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi ha raccontato di volersi lasciare indietro le disavventure nei reality. Terrà fede al proposito?