Adriana Volpe, il marito affossa Antonella Elia: “Mancanza di rispetto”

Adriana Volpe: il marito dell’ex presentatrice Rai si scaglia contro Antonella Elia per il bacio organizzato con Pago

Mercoledì è partita la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sono già numerosi i temi caldi per i telespettatori e nelle scorse ore ad agitare le acque ci ha pensato il marito della concorrente Adriana Volpe, entrata dopo la traumatica rottura consumatasi tra lei e i dirigenti Rai.

Chiuso Mezzogiorno in Famiglia, nonostante ascolti tutto sommato soddisfacenti, la bella conduttrice cerca il rilancio. Intanto, il compito principale è di divincolarsi dalle polemiche, sorte per il siparietto che ha visto protagoniste lei, Antonella Elia e Pago.

Obbligo o Verità

Qualche sera fa nella Casa più spiata d’Italia dei concorrenti si sono riuniti in cucina ed hanno giocato al celebre Obbligo o Verità. Tale iniziativa ha incontrato subito la reticenza di alcuni concorrenti, infine però persuasi dalla Elia.

Le mire della soubrette si sono perlopiù concentrate su Adriana Volpe e Pago, uscito da una lunga storia con Serena Enardu, finita a Temptation Island Vip 2. Durante il gioco Antonella ha chiesto loro di scambiarsi un bacio, incurante dalla possibile reazione provocata fuori dalle quattro mura.

Se in principio i due hanno espresso perplessità, visibilmente imbarazzati, i due si sono infine lanciati ed hanno scherzato insieme ai loro coinquilini per il siparietto. Il marito dell’ex volto Rai, Roberto Parli, ha però seguito l’intera scena live. E, veramente arrabbiato, ha commentato l’episodio, attaccando la Elia sui social. Ha visto un grande bordello in presa diretta.

Adriana Volpe: rispetto spesso dimenticato

Invece del gioco Obbligo o Verità a Parli sembrava il Gioco dell’Oca con l’oca numero 1 a impartire ordini. Certamente – ha concluso amareggiato – la parola rispetto viene spesso dimenticata. Peggio ancora a detta dell’uomo di Adriana Volpe, nei riguardi di chi ha una famiglia e una bambina stupenda. La scenetta renderà inevitabile spiegarle cosa sia successo.

Ma, aspetto che ancora più lo turba, sarà costretto a difendersi da domande e commenti parecchio scomodi. È quindi preferibile lasciare fuori i piccoli e, perché no, giocare a Mikado con gli spaghetti oppure a Trivial Pursuit. Lo sfogo sarà ripreso da Alfonso Signorini nella prossima diretta del Grande Fratello Vip 2020?