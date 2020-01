Antonella Elia, il compagno risponde al marito della Volpe: “Oca è chi…”

View this post on Instagram

Che gente è quella che parla a vanvera sparando a zero sulle persone? È un reality, non una lezione di filosofia. Fatti un corso accelerato sul GF e ogni tanto pure una risata! Oca è chi non sa calarsi nel gioco, e non è neanche abbastanza intelligente da capire che se non si vuol fare un cosa si può sempre dire di no #parliavanvera #moralismoinutile @dago.spia @leggo.it @francescagalici @ilmessaggero.it @gossipit @_grandefratello_vip4