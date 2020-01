Il Segreto anticipazioni Spagna: Francisca viene vista da Eulalia

Continuano ad emozionare le vicende delle puntate spagnole de Il Segreto, che in Italia vedremo in onda tra circa un anno per via della differenza di programmazione. Rosa, finalmente, scoprirà che fine hanno fatto le sue lettere indirizzate alla madre.

Marcela invece tirerà un sospiro di sollievo, dopo aver appreso che la sua presunta gravidanza era un falso allarme. Francisca invece continuerà a nascondersi da tutti, Raimundo compreso.

Il Segreto, spoiler: Francisca viene vista da Marcela e Matias

Nelle puntate iberiche della soap, la Montenegro verrà vista da Marcela e Matías. I due non perderanno tempo per avvertire Raimundo. Intanto, Eulalia spierà l’intera scena nascosta dietro un muro, in attesa di compiere la sua vendetta.

Stando alle ultime anticipazioni de Il Segreto pubblicate su Cultura en Serie, Marcela informerà con sollievo Mauricio che la sua presunta gravidanza è stata un falso allarme. Nel frattempo Irene avrà modo di informare Eulalia del rientro in paese della Montenegro.

Le due dovranno continuare a seguire il piano stabilito e scegliere un buon nascondiglio per l’ignara matrona. Carolina non riuscirà a stare lontano da Pablo, nonostante abbia scoperto di essere sua sorella. La giovane si presenterà in fabbrica per assicurarsi che stia bene. Il ragazzo le confesserà di essere confuso e molto arrabbiato con loro padre.

La madre di Rosa non ha mai ricevuto le sue lettere

Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Rosa verrà sorpresa da Manuela. La domestica finirà con il confessarle che per anni ha nascosto le lunghe lettere indirizzate alla madre. Anche Ignacio era a conoscenza della scomoda verità e ciò non farà che aumentare il risentimento di Rosa.

Nel frattempo, Mauricio sarà sempre più preoccupato per la sorte della Montenegro. Il Godoy capirà che qualcosa non va nel momento in cui Francisca non lo vorrà ricevere. Irene e la perfida Eulalia trameranno nell’ombra, decise a vendicarsi una volta per tutte della odiata nemica Francisca.

Cosa avranno in mente le due donne? La Campuzano dirà alla complice che d’ora in poi dovranno agire con astuzia, dal momento che il ritorno di Francisca a Puente Viejo non è più un mistero. Infine, le anticipazioni de Il Segreto rendono noto che Marcela, scampato il pericolo della presunta gravidanza che avrebbe complicato le cose, proverà a riavvicinarsi a Matias.

Il Castaneda però sarà costantemente lontano dalla locanda, facendo vacillare per l’ennesima volta la povera Del Molino, che cercherà di non pensare alla sua difficile situazione sentimentale buttandosi nel lavoro.