Il Segreto trame spagnole: Matias e Alicia sempre più vicini

Come svelano le ultime anticipazioni spagnole della soap Il Segreto, la coppia formata da Matias e Marcela rischierà di scoppiare. La Del Molino temerà di essere incinta, ma non sarà certa della paternità del bambino.

Matias invece trascorrerà sempre più tempo con la ribelle Alicia, alla quale si avvicinerà pericolosamente. Nel mentre, Raimundo e Mauricio non capiranno come mai Francisca non dia notizie di sé, nonostante sia tornata a Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: la scoperta di Rosa

Continuerà nelle puntate in onda in Spagna la difficile nuova vita di Francisca, costretta a nascondersi da Eulalia. Intanto, Adolfo prenderà coraggio per parlare a sua madre di Rosa, che nel frattempo scoprirà un retroscena inaspettato. La ragazza, conversando con Manuela, verrà a sapere che le lettere che ha scritto a sua madre per anni non sono mai state spedite. Nonostante chieda le dovute spiegazioni, la domestica non proferirà parola.

Nel mezzo della discussione, arriverà Ignacio che, per togliere dai guai Manuela, finirà per assumersi tutte le responsabilità. Rosa sarà furiosa e nemmeno Adolfo riuscirà a calmarla. Intanto, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Mauricio sarà preoccupato dal fatto che Francisca non abbia voluto vederlo. Anche per Marcela e Matías si stupiranno della strana decisione della Montenegro, intuendo che la donna possa trovarsi in serio pericolo.

Matias e Alicia non riescono a stare lontani

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, per Ignacio arriverà il momento di dire la verità alle sue figlie. Che cosa è davvero successo a Dona Begona? Nel frattempo, i lavoratori in miniera saranno costretti ad aumentare il carico di lavoro per volere di Urrutia. Ciò non farà altro che alimentare la rabbia degli operai, costretti a sottostare al volere dei loro padroni per poche pesetas.

Nella miniera crescerà sempre di più la complicità tra Tomas e Alicia, che non riusciranno a stare lontani l’uno dall’altra, sebbene la giovane sia consapevole che il Castaneda sia un uomo sposato e con una figlia.

Mentre i due staranno per baciarsi, incuranti delle conseguenze, ecco che li interromperà il Capitano Huertas, pronto a mettere in allerta Mauricio sul fatto che stanno arrivando giorni complicati, con diversi scioperi in vista.

Infine, come raccontano le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto pubblicate da Cultura en Serie, Isabel non avrà altro per la testa se non la preoccupazione di nascondere donna Francisca. Raimundo, ancora ignaro di tutto quello che sta succedendo alle sua spalle, non potrà fare altro che sperare in un messaggio da parte della Montenegro.