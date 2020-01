Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio: Gemma e Anna litigano per lo stesso cavaliere [FOTO]

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Dopo il week end, oggi pomeriggio lunedì 13 gennaio 2020 va in onda Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News riguardanti il Trono over ci dicono che la protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani.

Dopo aver dato il ben servito a Juan Luis Ciano, la dama torinese ha cercato di dare una svolta all’ennesima delusione amorosa. Secondo gli spoiler, ora la piemontese sembra aver trovato un nuovo spasimante. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma. (Continua dopo la foto)

Spoiler Trono over: Gemma Galgani chiude con Marcello

Nella puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, però, le cose sembreranno cambiare. Le anticipazioni rivelato che Gemma Galgani in settimana ha realizzato un’uscita con un nuovo cavaliere, Marcello.

Quest’ultimo, però, in trasmissione dirà che non ha nessuna intenzione di darle l’esclusiva. Il motivo? In poche parole la New entry si sta conoscendo anche con Anna Tedesco. Quando la piemontese verrà a conoscenza di avere in comune lo stesso uomo con la sua rivale, perderà completamente le staffe.

Infatti la nemica di Tina Cipollari chiuderà con lui. Marcello ha cercato in tutti i modi di spiegare alla torinese di essere troppo presto per dedicarsi a una sola persona, ma lei non ha voluto sapere ragioni. (Continua dopo la foto)

Uomini e Donne: la segnalazione su Anna Tedesco

Quindi per Gemma Galgani è l’ennesima conoscenza andata male. Dopo questa delusione, la dama torinese abbandonerà il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne? Ma stando alle anticipazioni, nella puntata odierna ci sarà una nuova segnalazione.

L’opinionista Gianni Sperti, infatti, accuserà Anna Tedesco di aver pubblicizzato il negozio del cavaliere Marcello nel suo account Instagram. A detta del collega di Tina Cipollari, la dama bionda sta cercando solo visibilità e popolarità all’interno del trasmissione Mediaset. Naturalmente la diretta interessata smentirà le accuse rivolte dall’ex ballerino.