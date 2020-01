Uomini e Donne, l’importante annuncio di Teresa Langella

Annuncio di Teresa

Per Teresa Langella è un momento ricco di soddisfazioni sia professionale che sentimentale. Grazie al percorso di tronista a Uomini e Donne ha conosciuto Andrea Dal Corso, ovvero l’attuale fidanzato. Dopo essere tornata da una splendida vacanza alle Maldive, ha comunicato ai suoi fan la realizzazione di un suo sogno.

In realtà è stato Andrea ad anticipare qualcosa nelle sue Instagram Stories, però è stata lei a dare maggiori dettagli. In poche parole mentre era in viaggio verso Milano, ha ricevuto una chiamata dall’emittente radiofonico FM privata generalista Radio105. Le hanno proposto una collaborazione a tempo indeterminato. Ha riferito che farà compagnia agli italiani tutti i pomeriggi dalle 6 alle 8.

‘Sarò la nuova conduttrice di Radio 105. Mi stanno venendo i brividi’

L’annuncio di Teresa ha rallegrato i suoi follower, dal momento che è riuscita ad ottenere la conduzione radiofonica. Fin da piccola ha sempre desiderato avere questo incarico e adesso non vede l’ora di iniziare. Fin da piccola si è dedicata anche alla sua principale passione: il canto.

Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Ha avuto visibilità per la sua amicizia con uno dei fidanzati, dunque Maria De Filippi le ha dato l’opportunità di sedersi sul trono. La sua ‘collega’ Mara Fasone invitò Andrea nello studio per farsi corteggiare.

Con il passare del tempo tra Teresa e il ragazzo è nata una complicità tale da indurlo a lasciar perdere l’altra. Nonostante lui non si sia presentato alla scelta, si è pentito e ha voluto rimediare. Attualmente non solo sono felicemente fidanzati, ma convivono nel capoluogo lombardo.

Da qualche settimana è stata criticata per alcune foto, inerenti al viaggio oltreoceano, che ha pubblicato. Mara l’ha accusata di falsità e incoerenza, dato che si è sempre dichiarata una ragazza semplice. Davanti a simili accuse la diretta interessata non ha esitato a intervenire.

‘Resto sempre quella che mangia un panino con il proscutto’

Teresa si è difesa dicendo di non essere assolutamente cambiata, in quanto degli scatti non possono trasmettere un simile messaggio. Se ha la possibilità di visitare luoghi o di prendere aerei privati, non significa che abbia abbandonato la sua indole umile.

Potrà indossare abiti firmati o guidare auto di un certo valore, ma ciò non implicherà nulla. Le sue parole sono state sostenute dai fan che accusano Mara di essere invidiosa. Ci sarà una risposta da parte di quest’ultima? Per scoprirlo non ci resta che attendere.