Oroscopo Branko di oggi 13 gennaio: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 13 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Giornata difficile per i nativi dell’Ariete. Cambiamenti drastici per le persone del Capricorno. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 13 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Le difficoltà che riscontrate nel lavoro non dipendono dalla vostra impazienza ma dalla confusione in ogni settore della nostra vita. La Luna favorisce gli incontri. Tenete sotto controllo le vie respiratorie.

Toro – Urano agisce su tecnica, meccanica e nuove tecnologie. Inoltre, aiuta a pensare in maniera razionale e a impostare bene gli affari finanziari. Serata d’amore grazie alla bellissima Venere in Pesci e Luna in Vergine.

Gemelli – L’amore è ancora sotto pressione di Marte. Anche Venere assume un aspetto freddo in Pesci ma fatevi furbi: evitate argomenti scottanti, soprattutto in famiglia. Luna in Vergine tocca la salute.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata dovete stare molto attenti nel campo lavorativo e nei rapporti interpersonali. In famiglia dovete superare una prova, quindi vi conviene parlare solo se necessario. Molti osservano ogni vostra mossa.

Leone – Influssi stancanti e imprevedibili nel campo professionale. In serata avete una Venere positiva che entra in Pesci, ma domani è Mercurio a passare in opposizione. Amore cocciuto ma sensuale.

Vergine – In questa giornata Giove in Sagittario agisce a vostro favore, quindi è arrivato il momento di rilanciarvi. La prima Luna si unisce ad altri pianeti nel campo della fortuna e si scontra con Venere in Pesci. Amore passionale.

Previsioni di lunedì 13 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – La quarta e ultima fase lunare dell’inverno vi obbliga a fare la revisione di cose svolte nel 2019. Potete eliminare dalla vostra vita le cose che non v’interessano più. Mercurio in Acquario tocca il lavoro, parenti, soldi.

Scorpione – Siete stressati a causa di tutto ciò che è successo nel campo professionale e in famiglia. Venere transita in Pesci, eccezionale non solo per l’amore, esplode sabato ma anche per cose di famiglia.

Sagittario – La Luna vi chiede due giorni di relax, visto che Venere inizia un transito di disturbo in Pesci. Il suo transito v’innervosisce perché non sopportate la lentezza con cui si muove nel settore privato e familiare.

L’oroscopo di Branko del 13 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Luna favorisce gli affari, successo professionale, ricerche, cambiamenti. Tra giovedì e venerdì dovete fare dei cambiamenti drastici. Mentre Mercurio lascia l’Acquario e cerca qualcosa di meglio per voi, Venere in Pesci rende grande l’amore.

Acquario – Gli uomini del segno si mangiano le unghie perché si rendono conto di non aver sfruttato pienamente i favori di Venere. Anche le donne del segno capiscono di non essere state delle degne conquistatrici. Con Mercurio in Acquario dovete essere sempre pronti nel campo lavorativo, degli affari e della carriera. Non mancano occasioni di guadagno.

Pesci – L’amore non ha età e figlio di Nettuno insegue sempre un sogno. Venere entra nel vostro segno al tramonto e aumenta la passione. L’opposizione della Luna vi esaurisce, fate attenzione nel settore professionale.