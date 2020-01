Grande Fratello Vip, concorrente fa coming out: ‘Mi piacciono gli uomini, i veri amori solo con maschi’ [FOTO]

Grande Fratello Vip 4: una settimana molto movimentata

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da una settimana ma già alcuni inquilini dentro la casa ci stanno riservando una serie di sorprese. Infatti, oltre alla discussione tra Pago e Salvo Veneziano per Serena Enardu, il pizzaiolo siciliano ha detto

anche delle frasi choc sulla modella Elisa De Pacis. Mentre nelle ultime ore, durante un confronto tra due inquilini maschi, c’è stato il coming out da parte di Aristide Malnati. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato l’uomo.

Il coming out di Aristide Malnati

Il pubblico di Canale 5 aveva avuto modo di conoscere Aristide Malnati qualche anno fa durante la sue partecipazione all’Isola dei Famosi. Domenica sera l’ex archeologo e ora giornalista presso Panorama, dialogava insieme a Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo. Il primo, però, ha spiazzato tutti perché quando ha parlato della sua sfera intima ha fatto un vero e proprio coming out.

In pratica ha affermato di essere sentimentalmente attratto dalla figura maschile, infatti i suoi grandi amori sono stati tutti uomini. Il gieffino ha confessato che per il momento il suo cuore è libero perché è single. Poi ha spiegato che prova anche molta attrazione per le donne, ma solo a livello sessuale e carnale.

GF Vip 4: la confessione sulla sua sfera intima

Durante un confronto con Paolo Ciavarro all’interno del Grande Fratello Vip 4, Aristide Manati ha detto anche che si è innamorato di uomini della sua età oppure più maturi. Mentre l’attrazione fisica la prova verso persone molto più giovani.

Nella sua vita ha avuto tanti amori, ma forse si trattavano solo di infatuazioni e per questa ragione ha cercato di troncarli prima di nascere un sentimento vero e proprio. Le parole dell’ex archeologo hanno sorpreso il popolo del web che ha apprezzato la sincerità del gieffino. Ecco la foto in cui Aristide fa il coming out: