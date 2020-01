GF VIP, l’ingresso di Serena era programmato? Pago si tradisce e la produzione censura (FOTO)

Il GF VIP è appena incominciato e diversi argomenti stanno già surriscaldando gli animi, come ad esempio l’incontro tra Serena e Pago. Sono stati in molti a mettere in dubbio la veridicità delle intenzioni della Enardu e in queste ore sono trapelate delle informazioni molto interessanti a riguardo.

Durante una conversazione con Salvo, il cantante sembra si sia tradito facendo delle allusioni al fatto che l’ingresso in casa di Serena possa essere stato programmato. Inoltre, l’influencer Deianira Marzano ha diffuso delle importanti testimonianze che certificherebbero un avvicinamento tra i due prima che il concorrente entrasse in casa.

La conversazione censurata tra Pago e Salvo al GF VIP

Continua a generare scalpore il caso di Serena e Pago al GF VIP. Nella scorsa puntata, la Enardu ha avuto la possibilità di incontrare il suo ex e chiarire alcune cose. Molti, però, hanno criticato il tempismo con il quale la ragazza abbia deciso di rimuginare sui suoi sentimenti. Il primo a mettere in dubbio tutta la questione è stato Salvo Veneziano. Il concorrente ha avuto un durissimo scontro con Pago, a seguito del quale sono venute fuori delle informazioni molto interessanti.

Su Mediaset Extra è in onda costantemente la diretta del Grande Fratello VIP, ebbene, proprio attraverso questo canale è spuntata una bizzarra conversazione tra i due inquilini. Dopo la lite, Pago e Salvo si sono chiariti e il cantante ha spiegato che, prima di entrare in casa, si era già riavvicinato con la sua ex. Veneziano, allora, ha automaticamente chiesto se l’ingresso della ragazza non fosse, quindi, un po’ programmato. Prima che il suo interlocutore potesse rispondere, però, la produzione ha tolto l’inquadratura.

Le segnalazioni di Deianira su Serena e Pacifico

Numerosi telespettatori hanno etichettato questo gesto come un voler censurare la questione onde evitare delle polemiche. Ad ogni modo, l’argomento è stato affrontato anche dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha mostrato dei messaggi ricevuti da una ragazza. La persona in questione ha detto di aver visto Pago e Serena insieme prima che lui entrasse al GF VIP.

L’auto di Pacifico, inoltre, sarebbe anche parcheggiata sotto casa della Enardu. Alla luce di questi fatti, la posizione dei due ex protagonisti di Temptation Island sembra radicalmente compromessa. Si attendono, dunque, chiarimenti.