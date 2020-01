‘E’ pedofilia…’: Scandalo da Maria De Filippi, spunta il giallo tra la storia di Aurora e Bonny

Dopo C’è Posta per Te, la storia di Aurora e Bonny ha creato caos sui social

Domenica sera è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te e tra i protagonisti c’è stato Bonny. Il giovane napoletano ha scritto a Maria per aiutarlo a recuperare il rapporto con la fidanzata Aurora, più giovane di 20 anni.

Stando al suo racconto, lei lo avrebbe lasciato per volere della madre visto che avevano nascosto alla signora Antonietta che lui aveva due figli. La suocera, scoperto l’inganno ha deciso di non volere più a casa sua il genero e per tale motivo la figlia ha deciso di lasciarlo.

Nelle ultime ore, però, sui social è nata una forte discussione tra i fan. Dando un’occhiata ai video caricati da Mediaset sul portale, pare che tra tutte le storie andate in onda l’11 Gennaio manca proprio quella di Bonny e Aurora, per quale motivo?

Maria De Filippi nella bufera

Nelle ultime ore, sui social si è scatenato davvero un putiferio. In tanti da giorni cercando sul sito ufficiale di C’è posta per Te la storia di Bonny e Aurora e pare che non ce ne sia traccia. il motivo è molto semplice e a spiegarlo è direttamente un fan del programma. Come anticipato in precedenza la coppia ha moltissimi anni di differenza e quando si sono fidanzati lui aveva 37 anni e lei 15.

Per la legge italiana una frequentazione tra un uomo adulto e una ‘bambina’ è pedofilia e di conseguenza Maria De Filippi è stata costretta a tagliare la scena. Inoltre, come si legge dai commenti in tanti avrebbero preferito che la loro storia arrivati a questo punto non doveva essere proprio mandata in onda, evitando così discussioni.

Aurora e Bonny non sono tornati insieme

In tanti si sono chiesti se Aurora e Bonny dopo la partecipazione a C’è posta per Te sono tornati insieme. A togliere ogni dubbio è lo stesso 40enne che con un video sui social ha spiegato come è finita la loro storia. La giovane dopo aver chiuso la busta davanti tutta Italia non si è fatta più sentire e oggi Bonny è attualmente single.