Elga Enardu diserta l’ospitata da Barbara D’Urso e poi sbotta: “Sta dando voce a chi inventa”

Ieri, domenica 12 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2020 di Domenica Live. Tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello relativo a Serena e Pago. Molti opinionisti hanno commentato quanto accaduto, tra cui anche l’ex della Enardu, Giovanni Conversano. In puntata, però, ci sarebbe dovuta essere anche Elga Enardu, che all’ultimo avrebbe disertato l’ospitata di Barbara D’Urso.

L’influencer ha deciso di commentare attraverso il suo profilo Instagram la decisione e non ha risparmiato una pesante accusa contro la padrona di casa e le sue scelte. Vediamo cosa è emerso.

Elga Enardu rifiuta l’invito di Barbara D’Urso

Inizio con il botto quello di Domenica Live, Lady Cologno ha affrontato i temi più cult del momento generando grosso fermento. Nel corso della puntata di ieri, però, ci sarebbe dovuta essere una testimonianza importante, quella di Elga Enardu che, tuttavia, ha rifiutato all’ultimo l’invito di Barbara D’Urso. La sorella di Serena ha dichiarato via social di non aver scelto di non confrontarsi con persone che reputa spiacevoli e di basso livello.

La donna, infatti, avrebbe avuto molto piacere a scambiarsi opinioni con la conduttrice e con ospiti educati e rispettosi, le cose però non sono andate esattamente così. Nel parterre degli opinionisti, infatti, c’erano anche Karina Cascella e Giovanni Cicci, i quali si sono schierati con fermezza dalla parte di Pago. Inoltre, la presenza di Giovanni Conversano, da tempo, ormai, in opposizione alle sorelle Enardu, non ha fatto altro che irrigidire sempre di più Elga.

Lo sfogo della sarda su Instagram

Quest’ultima, attraverso le Instagram Stories, ha attaccato anche Barbara D’Urso per aver deciso di dare voce a persone che, in realtà, raccontano solo bugie. Il riferimento, ovviamente, va a Conversano, con il quale ci sono di mezzo anche dei provvedimenti legali.

Dunque, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di essere disposta ad esprimere la sua opinione in un programma di Lady Cologno, ma solo a patto che vengano escluse persone che lei non stima. Adesso, quindi, non ci resta da fare altro che attendere per vedere se la padrona di casa deciderà di assecondare questa volontà oppure no.