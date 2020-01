Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi: svelato il vero motivo della separazione

La storia d’amore tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi è stata di sicuro uno di quegli amori che ha fatto sognare il pubblico italiano.

La coppia è stata insieme per più di 15 anni e dopo tanti pettegolezzi, l’ex presentatrice di Forum ha voluto svelare il vero motivo della loro separazione. In una lunga e commovente intervista rilasciata a Libero, la presentatrice ha raccontato molti dettagli del suo ex marito e il perchè si sono detti addio.

L’addio tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi

Il ricordo di Fabrizio Frizzi continua a restare vivo nel cuore di tutti e soprattutto in quello della sua ex moglie. Rita Dalla Chiesa, infatti, prova ancora un grande affetto per il compianto e spesso non perde occasione per ricordare quanto è stato indispensabile nella sua vita.

La conduttrice ha spiegato che ha sofferto molto per la loro separazione e per dimenticarlo sono dovuti passare diversi anni. Forse si è resa conto di averlo perso del tutto, quando il suo ex si è legato a Carlotta Mantovan con la quale poi ha avuto anche una bambina. Il loro è stato un amore vero e passionale e malgrado i tanti anni di differenza sono riusciti sempre ad andare d’accordo nonostante all’inizio della conoscenza fosse un pò titubante.

Il dolore per la sua perdita

Rita Dalla Chiesa ha ammesso di aver sofferto di più quando si sono lasciati rispetto a quando è morto. Nel momento in cui ha capito che Fabrizio non era più lo stesso ha deciso di lasciarlo andare per la sua strada e insieme si tolsero le fedi. Proprio come accade quando una coppia si sposa, Frizzi e la giornalista decisero di sfilarsi gli anelli l’uno dalla mano dell’altra, dicendosi addio per sempre.

Successivamente, sempre durante l’intervista, l’ex presentatrice di Forum ha voluto lanciare anche una frecciatina a tutti coloro che non hanno apprezzato il lavoro del compianto.

Pochi sanno che Fabrizio è stato sempre fedele alla Rai malgrado Silvio Berlusconi all’epoca lo volesse a tutti i costi in Mediaset. Il sessantenne per un lungo periodo è rimasto anche senza lavoro, e nonostante tutto non è mai passato alla concorrenza o tanto meno denigrato i suoi superiori…