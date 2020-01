Nina Moric accusa Favoloso di aver picchiato suo figlio: la reazione di Fabrizio Corona (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, Barbara D’Urso ha intervistato Nina Moric, la quale ha commentato la recente sparizione del suo ex Luigi Favoloso. La modella ha fatto delle confessioni inaspettate, che hanno lasciato tutti i telespettatori e la conduttrice senza parole.

Nina, infatti, ha accusato il suo ex di aver alzato le mani contro di lei e contro suo figlio Carlos. Il ragazzo è stato concepito con Fabrizio Corona, per tale ragione non poteva mancare la reazione di quest’ultimo agli avvenimenti recenti.

Le accuse di Nina Moric su Favoloso

Le dichiarazioni effettuate dalla Moric nel corso della puntata di ieri di Domenica Live hanno spiazzato tutti. A suo avviso, infatti, la scomparsa di Favoloso non sarebbe altro che una strategia architettata ad hoc per richiamare su di sé l’attenzione. Prima che questo accadesse, infatti, Luigi e Nina avevano avuto una pesantissima discussione poiché l’ex gieffino aveva alzato le mani contro di lei e contro suo figlio Carlos.

La conduttrice è rimasta, chiaramente, basita dinanzi queste dichiarazioni e ci ha tenuto a precisare che questa sia la versione dei fatti della modella. Ad ogni modo, dopo la diffusione di questa notizia, la maggior parte dei fan ha cominciato a chiedersi quale sia stata la reazione di Fabrizio Corona a tutto questo. L’ex re dei paparazzi è da poco uscito dal carcere per ultimare la sua pena all’interno di una struttura più adeguata alla sua condizione psicologica.

La reazione di Fabrizio Corona

Intanto, però, il vip sta trascorrendo molto tempo insieme a suo figlio, pertanto, non è ancora chiaro come si evolverà la sua situazione giuridica. Dopo tutto quello che è venuto fuori, quindi, la reazione di Fabrizio Corona è stata alquanto ambigua. L’ex di Nina Moric ha deciso di pubblicare alcuni video, nei quali non si sente quasi mai la sua voce, ma a parlare sono le immagini.

Proprio ieri, infatti, ha pubblicato questa clip in cui è presente anche suo figlio Carlos. I due sembrano molto teneri e si scambiano dei baci affettuosi. Al di sotto di tale post, poi, si sono distinti una trafila di commenti, la maggior parte caratterizzata da complimenti nei confronti del ragazzino. Molti lo hanno definito una persona estremamente buona ed educata, qualità sempre più difficili da trovare al giorno d’oggi.