Striscia la Notizia, è guerra tra Claudio Baglioni e Antonio Ricci: ‘Accuse infondate…’

Astio tra Antonio Ricci e Claudio Baglioni

Sembra proprio che tra Antonio Ricci e Claudio Baglioni non scorra buon sangue. Molto spesso, infatti, a Striscia la Notizia abbiamo visto l’attacco del padron del tg satirico nei confronti del cantautore romano.

Nelle ultime settimane il mago Casanova ha curato una rubrica, ‘Le citazioni non citate di Baglioni’, nel quale venivano prese alcune frasi della canzoni di Baglioni. Il motivo’ Per far notare al pubblico italiano che parti di certi brani sono delle citazioni di altri famosi artisti come Oscar Wilde, Evgenij Evtusenkoe e Camillo Sbarbaro.

La petizione online a favore del cantautore romano e contro Striscia

Ma l’accanimento di Antonio Ricci nei confronti di Claudio Baglioni non è piaciuto per niente ai fan di quest’ultimo. Infatti in tanti non capiscono perché il padron di Striscia la Notizia da anni si scaglia contro di lui. Ad esempio durante la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo, ma anche le dichiarazioni dell’autore televisivo durante una conferenza stampa.

Per questa ragione in molti si sono riuniti sottoscrivendo una petizione online. In tanti hanno firmato in modo da fermare l’iniziativa del tg satirico di Canale 5 nell’umiliare l’artista capitolino davanti a milioni di telespettatori. Ma la questione non è terminata qui, infatti sono arrivate delle nuove reazione da parte dei fan.

Fan club di Claudio Baglioni dicono basta ad Antonio Ricci

Ma non è finita qui. Infatti alcune ore fa una rappresentato dei fan club di Claudio Baglioni ha fatto un appello da una televisione online. In pratica la signora a detto che le accuse di scopiazzatura del cantautore romano sono del tutto infondate.

Quindi ha chiesto ad Antonio Ricci che, prima di mandare in onda dei servizi che danneggiano l’immagine e la reputazione del loro beniamino, si informasse con gli organi competenti. Il padron del tg satirico ascolterà questo messaggio oppure continuerà dritto per la sua strada? Al momento la clip di protesta ha ottenuto migliaia di visualizzazioni diventando virale in tutto il web.