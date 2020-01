Bianca Guaccero, addio doloroso a Detto Fatto: ecco dove si ‘trasferisce’

Dopo due anni al timone di Detto Fatto, Bianca Guaccero ha deciso di lasciare la Rai. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, la presentatrice avrebbe già firmato un contratto con Sky. A quanto pare dalla prossima stagione televisiva la Guaccero sarà al timone di un format tutto nuovo e in onda di mattina. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

Bianca Guaccero continua la conduzione

Bianca Guaccero dopo essere stata al timone di Detto Fatto per due anni, prendendo il posto di Caterina Balivo, sembra aver deciso di lasciare il programma. Per ora, sul suo nuovo progetto in Sky non si hanno tante notizie ma come già anticipato in precedenza pare che la collega di Jonathan vuole cambiare strada. Dopo aver debuttato al cinema come attrice, tra fiction e film, la bella pugliese si è dedicata alla conduzione, diventata ormai la sua più grande passione.

Detto Fatto non decolla

Nonostante la buona partenza ad inizio settembre, Detto Fatto non è riuscito a decollare, almeno fino ad oggi. Bianca Guaccero ha sempre mostrato la sua professionalità, senza mai essere pesante.

Purtroppo, malgrado l’impegno e la costanza della pugliese ogni giorno il programma di Rai Due non va oltre il 5% di share tranne che in qualche puntata. Infatti, l’8 dicembre scorso è riuscita ad arrivare ad un 8% grazie all’assenza del programma concorrente. Bianca, però, non ha mai risposto alle accuse e alle critiche che ha ricevuto in questi mesi a causa degli ascolti.

Nessun amore per la conduttrice

Nelle ultime settimane si era parlato della presenza di un uomo misterioso nella vita di Bianca. A quanto pare, la stessa conduttrice ha voluto zittire il pettegolezzo affermando di essere single. Anche Jonathan Kashanian, aveva lasciato intendere che nella vita della sua collega ci fosse qualcuno.

Bianca Guaccero è stata sposata per 4 anni con Dario Acocella e dal loro amore è nata Alice. Da allora, la presentatrice non sembra aver più legato con nessuno è dopo un lungo periodo di sofferenza oggi ha ritrovato se stessa.