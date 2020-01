Nina Moric, Favoloso è ritornato “ha minacciato me e mio figlio”

Nina Moric racconta del ritorno di Favoloso e delle minacce ricevuto

La bella Nina Moric replica subito a quanto accaduto e spiega la presenza e il ritorno del suo ex Luigi Mario Favoloso. Infatti, sostiene che l’uomo ha minacciato sia lei che il figlio e lo ha detto durante una trasmissione televisiva replicando a coloro che l’avevano accusata di essere responsabile della sparizione dell’imprenditore.

Davanti ai giornalisti, ha voluto dire qual è stato il suo ruolo e soprattutto sta cercando di far capire che lei non c’entra niente. Ha spiegato di essere stata messa in mezzo e che invece, vuole dire la sua verità.

Dice che è stata minacciata e di aver già consultato il suo legale per cercare di mettere fine a questa storia. Una storia complessa e difficile che lei ha voluto raccontare davanti al pubblico di tutta Italia.

Il litigio tra Nina Moric e l’imprenditore Favoloso

Prima che sparisse, Nina Moric aveva litigato con il suo ex Luigi Favoloso. Ha raccontato ai giornalisti che lui si è arrabbiato molto a causa di un sms che lei aveva mandato ad un loro amico.

L’aveva accusata di averlo tradito. In realtà, però, la storia tra i due sarebbe finita da circa 2 anni ma avevano ancora un rapporto molto particolare. Quando la donna si è trovata di nuovo insieme a suo figlio, è riuscita ad allontanare l’uomo che talvolta secondo la dichiarazione della modella, era stato anche violento.

Insomma un rapporto decisamente tormentato che non le ha fatto molto bene. La donna ora si sente meglio ma non vuole avere altri rapporti, né con lui e nemmeno con la famiglia dell’imprenditore che è al corrente di tutto.

La storia tormentata tra la modella e Luigi

La donna racconta che c’è un meccanismo malato alla base del rapporto che ha con l’imprenditore. Nina Moric ha anche raccontato che l’uomo spesso aveva dei blackout e in quei momenti era davvero molto aggressivo, sia con lei che con il figlio.

Adesso si sente di nuovo libera e sostiene di aver ricevuto delle minacce. Ha ricevuto sul cellulare, un messaggio in cui ci sono delle foto personali e secondo lei arrivano dall’uomo. Questo l’ha spaventata molto e infatti ha voluto subito consultare il suo legale per cercare di mettere fine a tali tipi di azioni.