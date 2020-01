Salvo del Grande fratello Vip, squalificato per le gravi dichiarazioni su Elisa De Panicis, (VIDEO)

Il gieffino Salvo Veneziano si esprime volgarmente su Elisa De Panicis; il grande fratello lo squalifica

Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip perché ha parlato in maniera molto grave di Elisa De Panicis. Infatti, le dichiarazioni che ha fatto a proposito della donna nella casa del Grande Fratello vip, quarta edizione, stanno indignando molto il popolo del web.

Squalificato per il discorso che ha intrattenuto con i suoi compagni Pasquale Laricchia, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese. Ha avuto delle frasi molto sgarbate nei confronti della influencer, e per questo è stato buttato fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Il concorrente, che aveva già partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, è caduto nella trappola di fare commenti poco opportuni che ha compromesso in modo definitivo la sua permanenza nella casa.

Salvo Veneziano e i commenti anti-donne

Salvo Veneziano ha subito la squalifica perché ha fatto dei commenti inopportuni a proposito della giovane influencer Elisa De Panicis. Ha detto infatti – così come risulta dai video pubblicati in rete – che se fosse stato single ci avrebbe sicuramente provato con lei.

Ha utilizzato però un linguaggio tutt’altro che corretto. Aggiunge che si meriterebbe due schiaffi e le vorrebbe spezzare la colonna vertebrale perché va sempre in giro tutta vestita trasparente con il lato B in mostra.

Poi ha anche spiegato che avrebbe voglia di staccarle la testa e di lasciare la sua pelle sul letto. Come se non bastasse ha anche detto che è da “scannare” perché attraverso i suoi abiti succinti e, addirittura, è possibile spiare i suoi organi interni per i leggins che usa. E’ chiaro che probabilmente voleva fare il simpatico, ma questo non è piaciuto agli organizzatori della casa del Grande Fratello.

L’indignazione web e la difesa di Cristina Plevani

Alcuni suoi colleghi hanno preso le difese di Salvo Veneziano cercando di spiegare l’ironia di quanto ha detto. In particolare Cristina Plevani, che ha vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato che l’uomo ha solo un modo di esprimersi un po’ rozzo però di fatto voleva semplicemente cercare di essere simpatico.

Inutili i vari tentavi degli altri concorrenti al fini di giustificare le parole dette da Salvo in modo bonario e scherzoso, in quanto gli autori del Grande Fratello Vip sono stati irremovibili sulla decisione presa, in merito alla sua eliminazione.