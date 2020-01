‘Il c*lo tutto scoperto, vergogna vi guardano i bambini’: Paolo Bonolis nella bufera ad Avanti un altro! [FOTO]

Avanti un altro!: un game show fuori dai schemi

Senza ombra di dubbio Avanti un altro! è un game show totalmente differente a quelli a cui siamo stati abituati a vedere fino ad una settimana fa. Infatti, sia L’Eredità di Flavio Insinna che Caduta Libera e Conto alla Rovescia di Gerry Scotti sono più seri ed autorevoli.

La coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti oltre a fare dei quiz ai concorrenti, più delle vole creano dei siparietti e delle gag per far divertire il pubblico presente nello studio 1 dell’Elios di Roma e quello da casa. E a proposito di quest’ultimo, dal 6 gennaio 2020, ovvero da quando ha preso il via tale programma, gli ascolti tv sono aumentati.

Le critiche per il quiz tv e i conduttori

Oltre ai complimenti da parte dei telespettatori, nelle ultime ore sul web sono piovute diverse critiche nei confronti di Avanti un altro! e i suoi conduttori. Qualche giorno fa per la vicenda della fase finale affidata a Luca Laurenti che ha penalizzato la concorrente.

Mentre l’altro ieri un utente ha tirato le orecchie a Paolo Bonolis per aver strattonata una signora del pubblico anche se lo ha fatto in modo scherzoso. Nelle ultime ore, invece, sempre sui social network è apparsa un’altra lamentela che riguarda la nuova Bonas.

Avanti un altro!: utente si lamenta della Bonas poco vestita

Tra le tante novità di questa nona stagione di Avanti un altro! c’è l’ingresso di una nuova Bonas. Infatti quella precedente, Laura Cremaschi, fa parte del mini-mondo e a sostituirla è Sara Croce che l’anno scorso è stata Madre Natura a Ciao Darwin 8. Nella pagina ufficiale Instagram del game show di Canale 5 è spuntato un commento al vetriolo contro gli autori.

Il motivo? Secondo l’internauta si sta un po’ esagerando facendo entrare la Bonas in studio praticamente semi vestita. Per l’utente la ragazza aveva il lato B quasi scoperto non tenendo conto che tale trasmissione è vista anche da un pubblico formato da bambini e minorenni. Ecco lo sfogo: