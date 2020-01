Tiziano Ferro, su Instagram le foto del suo appartamento (FOTO)

L’appartamento dei Tiziano Ferro attraverso le sue foto sui social network: la ricostruzione

Tiziano Ferro pubblica sui social network le fotografie del suo appartamento, senza volerlo. Si visualizza la casa da diversi angoli attraverso gli scatti del noto cantante. Mentre si ritrae nella sua abitazione per condividere la sua quotidianità con i follower provenienti da ogni parte del mondo, gli spiano la casa.

Il cantante classe 1980 è diventato famoso soprattutto per la sua voce molto particolare. Oltre ad essere apprezzato in Italia, è molto amato anche all’estero e oramai da diversi anni ha svelato tutti i retroscena della sua vita privata facendo outing.

Dal 2019 è sposato con Victor Allen, ovvero il compagno che aveva conosciuto 3 anni prima. I due si erano sposati e Los Angeles in segreto già diverso tempo fa e sono andati a vivere insieme nella grande città americana.

Tiziano Ferro e la sua proverbiale riservatezza

Chi lo conosce sa che Tiziano Ferro è un persona molto riservata, però grazie a delle fotografie che ha pubblicato su Instagram è stato possibile spiare alcuni angoli dell’appartamento in cui vive a Los Angeles insieme a suo marito Victor.

Il cantante ha scelto uno stile moderno con colori grigi e bianchi e con linee essenziali. Infatti, si vedono una libreria e altri mobili vicino a lui. Sono visibili gli elementi di arredo essenziali e i dettagli sul pavimento bianco di marmo.

In un solo punto ha scelto uno stile dai toni caldi, come per la cucina dove addirittura c’è un muretto con dei sassi a vista. L’appartamento ha inoltre, un’area dedicata esclusivamente alla musica e sarebbe quello lo spazio in cui lui si dedica completamente alla sua grande passione. In questa stanza ci sono una serie di dettagli dorati e di piccole caratteristiche che vanno a impreziosire l’intero spazio.

La vita americana del cantante

Qualche tempo fa Tiziano Ferro aveva raccontato di come era cambiata la sua vita. Nel 2016 si è trasferito a Los Angeles e ha raccontato che alle 6 del mattino si sveglia per meditare. S

i tratta di un’azione in grado di cambiare la giornata e quindi, aiuta a riprendere contatto con se stesso e riflettere. Un momento importante anche per trovare l’ispirazione e dar luogo alle sue canzoni. Serve a riflettere sui momenti belli da tradurre in parole e musica. Questo è un percorso importante che l’artista ha riscoperto nel corso degli ultimi tre anni.