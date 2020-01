Annachiara Zoppas compagna di Vittorio Brumotti ” Non ho mai cercato di cambiare la sua vita”

La storia d’amore tra Annachiara Zoppas e Vittorio Brumotti sotto i riflettori ma solo per dimostrare la loro sintonia

Annachiara Zoppas è da diversi anni la fidanzata di Vittorio Brumotti e nonostante i pericoli che corre nel suo mestiere di biker, lei ha imparato ad accettarlo e a non aver paura. In un’intervista lui si è dichiarato spiegando che oramai da un paio d’anni, i due stanno insieme e lei è riuscita a capire tutti i lati del suo carattere.

Sulla donna ha raccontato anche se come inviato di Striscia la Notizia nonostante corra diversi pericoli per il suo mestiere anche come biker, Annachiara ha capito in che modo accettare questa sua grande passione.

Qualche mese fa era stato proprio Vittorio Brumotti a ringraziare la compagna per la presenza costante nella sua vita, anche perché a differenza di altre donne che aveva avuto in passato, non ha mai provato a cambiarlo. Dai racconti di Vittorio, è ripresa come una donna particolarmente comprensiva e che ci tiene a farlo essere se stesso.

Le parole di stima di Vittorio su Annachiara Zoppas

Secondo le sue parole, Annachiara Zoppas e Vittorio Brumotti hanno una vita molto felice insieme e si sono trovati da un punto di vista anche caratteriale. Infatti, l’uomo ha raccontato in diverse occasioni di essere molto felice di quella che è la sua vita sentimentale.

Probabilmente nel corso delle ultime interviste ha voluto lanciare anche una frecciatina alla sua ex fidanzata Giorgia Palmas. La donna Annachiara, invece è diventata un influencer ed è una delle persone più ricche d’Italia perché è l’ereditiera, figlia del Presidente del gruppo San Benedetto, Enrico Zoppas. È sempre stata in disparte dal gossip e visto che Vittorio Brumotti è una persona molto riservata, a lei è subito piaciuto.

Il biker inviato di Striscia la Notizia e il suo grande amore

Il biker inviato di Striscia la Notizia ha raccontato che Annachiara Zoppas non è mai voluta stare al centro dell’attenzione e soprattutto, vuole restare lontana dal mondo del gossip. I due, infatti, conducono una vita tranquilla, normale e convivono.

Non ci sarebbe stato alcun matrimonio segreto tra loro, a differenza di quello che si era detto. Piuttosto sono molto felici insieme e per adesso non ci sarebbero delle grandi novità. In una delle foto pubblicate ultimamente sui social network, lei aveva spiegato che insieme a lui i sogni erano diventati realtà e quindi, s’era detta molto felice del rapporto con il noto Bikers