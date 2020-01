Bianca Guaccero, “Checco Zalone ci ha provato con me”

La conduttrice Bianca Guaccero ha raccontato quando fu corteggiata da Checco Zalone.

Bianca Guaccero racconta di un incontro tra lei e Checco Zalone ai tempi del liceo. I due personaggi sono tutti e due pugliesi e secondo il racconto della conduttrice di Rai 2, si incontrarono in un autogrill mentre erano in una gita scolastica.

La donna ha raccontato che Checco Zalone le aveva fatto delle avances. Il comico e regista campione di incassi, dopo il sup ultimo film Tolo Tolo che facendo molto parlare di sé, infatti ha risvegliato anche il ricordo della conduttrice.

Si parla di un episodio che risale agli anni 90 dove i due si erano incontrati in autogrill vicino Bari, mentre lei si trovava con i suoi compagni di classe e i professori. In quel momento aveva incontrato il ragazzino che era un po’ più grande di lei e proveniva dal liceo di Conversano, che si trova sempre in provincia di Bari.

L’incontro in autogrill tra Bianca Guaccero e Checco Zalone

La bella Bianca Guaccero ha raccontato che a metà degli anni 90 aveva incontrato nell’autogrill Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici. La donna ha spiegato che lui l’aveva guardata in maniera insistente e l’aveva corteggiata tirando fuori un manico di scopa e usandolo come microfono.

In quel frangente, sorridendo, aveva ripreso la conduzione di un programma cult dell’epoca, Colpo di fulmine. Un racconto anche simpatico, in quanto il comico di Capurso, della provincia di Bari, ha iniziato a la sua carriera proprio imitando personaggi della TV e conduttori.

Esperto di imitazioni e divenuto famoso con Zelig, Zalone ci ha provato con tutte le sue forze a conquistare il cuore di questa bella donna che all’epoca era solo una ragazzina del liceo.

L’amore mancato con Luca Medici

La nota conduttrice Bianca Guaccero ha raccontato che in realtà i due erano due ragazzini e lui però, ci aveva provato a far innamorare la giovane ragazza liceale. Lei non fu scortese nei suoi confronti, però gli disse di no, perché all’epoca era impegnata con un’altra persona.

Ha voluto ricordare questo episodio, anche perché ha apprezzato molto il coraggio del ragazzo, tant’è che glielo manifestò anche in quel momento. Chissà se Checco Zalone ricorda quell’episodio e come reagirà dopo aver letto o sentito le dichiarazioni della donna.