Scandalo a Uomini e Donne: Anna Tedesco tradisce la De Filippi, Gianni Sperti come una furia

Ancora un colpo di scena a Uomini e Donne. Questa volta, protagoniste di una forte discussione sono Anna Tedesco e Gemma . Le due dame non sono mai andate d’accordo e l’ultimo litigio riguarda Marcello.

La Galgani durante la settimana si è sentita al telefono con il suo nuovo corteggiatore ma quest’ultima le ha chiesto espressamente un’esclusiva. Questo non è avvenuto perché si scoprirà che il cavaliere sente anche un’altra donna, Anna Tedesco. Quello che però sconvolgerà l’intero studio è l’accusa di Gianni Sperti… Vediamo i dettagli.

Anna sta mentendo? Le accuse di Gianni Sperti

Ormai è dai tempi di Giorgio Manetti che Gianni Sperti accusa Anna Tedesco di essere falsa. Ancora una volta, il noto opinionista si è scagliato contro la dama dopo aver osservato con attenzione un post da lei pubblicato su Instagram. Nel dettaglio, pare che la donna abbia sponsorizzato un oggetto. Nulla di strano se la pubblicità non avesse a che fare con il negozio di Marcello, il cavaliere che attualmente sta conoscendo.

Gianni che da anni lavora accanto a Maria De Filippi e a Uomini e Donne, tiene molto al programma e sopratutto alla serietà dei propri colleghi. Per tale ragione ha perso letteralmente il controllo, in quanto si è sentito preso in giro. Stando alla sua opinione, è impossibile che due persone che si stanno conoscendo siano interessate di più a sponsorizzare oggetti o prodotti attraverso i social.

Il ritorno a Uomini e Donne

Anna Tedesco si è allontanata da Uomini e Donne circa due anni fa. Stanca dei continui attacchi da parte del pubblico e di Gianni Sperti ha deciso di abbandonare il trono over, vivendo la sau vita lontana dalle telecamere.

Quest’anno, però, l’ex dama ha deciso di ritornare lasciando a bocca aperta tutti e in particolar modo l’opinionista che ha continuato ad accusare la donna. Gianni è sempre convinto che Anna abbia avuto un flirt con Giorgio Manetti e che il suo ritorno a Uomini e Donne sia legato solamente ad una questione di visibilità… Chi avrà ragione?