Il Segreto spoiler prossime puntate: Lola dinanzi una difficile decisione

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, gli spoiler ci svelano che Lola si troverà ad affrontare una difficile situazione. La donna riuscirà a riappacificarsi con Prudencio, ma le insidie non si accingeranno a lasciarla in pace.

La Mendana, infatti, riceverà la visita di una persona che conosce molto bene, sua sorella Ana, la quale le farà una proposta molto allettante. Intanto, Prudencio nasconderà alla sua compagna un importante segreto.

Anticipazioni Il Segreto: arriva Ana a scombussolare la vita di Lola

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera spagnola Il Segreto rivelano che a Puente Viejo ci sarà l’arrivo di una persona molto importante per Lola. Il passato della Mendana è molto particolare e ricco di avvenimenti intriganti. Per tale ragione, nel momento in cui la fanciulla apprenderà del ritorno di sua sorella andrà in panico. La new entry chiederà un incontro alla consanguinea per parlare di alcune vicende.

Lola, in un primo momento, deciderà di rifiutare, tuttavia, sarà il suo compagno a farle cambiare idea. Prudencio, infatti, l’esorterà a scoprire almeno cosa voglia da lei Ana. Nel corso dell’incontro, la donna porrà la Mendana dinanzi una difficile decisione. La sua idea, infatti, sarà quella di vendere alla sorella la fattoria familiare prima che Puente Viejo venga inondata.

Spoiler prossime puntate: Prudencio nei guai

Tale notizia sarà presa con estremo entusiasmo da parte di Prudencio, un po’ meno da Lola. L’usuraio, infatti, vedrà in tale proposta l’occasione per poter guadagnare dei soldi in futuro facendo fruttare la fattoria di famiglia. La Mendana, però, non si fiderà delle intenzioni di sua sorella e deciderà di non avere nulla a che fare con lei. Anche se non sarà d’accordo, Prudencio continuerà a sostenere la sua futura sposa e ad organizzare le nozze.

Intanto, però, gli spoiler delle prossime puntate de Il Segreto ci svelano che anche quest’ultimo si troverà dinanzi una situazione difficile. L’usuraio Pablo Armero, infatti, gli chiederà di adeguarsi alle sue regole relative agli interessi per quanto riguarda i prestiti. Prudencio, con questi cambiamenti, dovrà 1000 pesetas al mese ad Armero e questo lo spingerà necessariamente ad aumentare i tassi dei suoi prestiti. Il giovane, però, terrà nascosta la verità alla sua amata.