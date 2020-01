Imma Battaglia si scaglia contro Licia Nunez: “Sta sfruttando me ed Eva per far parlare di sé”

Con il passare delle ore e dei giorni nella casa del Grande Fratello Vip vengono fuori le storie e le vite dei protagonisti. Tra questi ha fatto molto discutere la storia di Licia Nunez, attrice che ha avuto un passato una storia con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi.

Le due hanno avuto una relazione molto intensa prima dell’incontro tra Eva e Imma o almeno è quello che dichiara quest’ultima. Secondo il racconto fatto da Licia la situazione sarebbe completamente diversa.

Già dal suo ingresso l’ex attrice de “Le tre rose di Eva” ha raccontato della sua vicenda amorosa, suscitando la reazione accesa di Imma Battaglia. Quest’ultima è stata anche ospitata proprio all’interno della casa per un incontro chiarificatore.

Purtroppo tra le due non c’è stato modo di trovare un punto d’incontro, anche perchè le versioni fornite dalle donne erano completamente diverse. Licia ha accusato l’ex compagna di aver iniziato la relazione con Eva quando erano ancora insieme mentre Imma ha sottolineato che l’attrice le ha fatto sentire molte mancanze e che la loro storia era già finita da tempo.

La storia tra Licia Nunez e Imma Battaglia

Durante l’incontro nella casa del Grande Fratello Vip Imma Battaglia e Licia Nunez hanno parlato della loro storia d’amore. Nonostante la grande differenza d’età le donne hanno vissuto una relazione molto intensa e profonda. Secondo l’attrice la compagna amava lei più della sua stessa vita.

Una storia durata alcuni anni ma naufragata proprio in concomitanza con l’inizio della frequentazione della Battaglia con Eva Grimaldi. E’ stato proprio questo il nodo del contendere. Secondo la concorrente del Grande Fratello, infatti, questo sarebbe avvenuto mentre la loro relazione era ancora in piedi, versione smentita dall’altra protagonista della vicenda.

Anzi Imma Battaglia ha raccontato di episodi nei quali Licia Nunez non ha fatto altro che trascurarla, come al suo compleanno dei 50 anni quando invece di festeggiare con lei in Grecia ha preferito tornare in Italia per questioni lavorative.

Come spesso accade in queste situazione le due sono finite per accusarsi reciprocamente senza riuscire a trovare un punto d’incontro magari per cercare di ricucire lo strappo, anche nel rispetto di quel sentimento che c’è stato in passato.

Imma Battaglia contro Licia Nunez

Imma Battaglia è stata ospite del programma domenicale di Barbara D’Urso nel quale si è parlato della vicenda. Quest’ultima ha accusato Licia Nunzez di voler sfruttare il suo nome e quello di Eva Grimaldi per far parlare di sé. Quindi nessun risentimento o dolore per la fine della loro storia ma solo pubblicità.

E sul fatto che l’attrice sarebbe stata invitata al matrimonio di Eva e Imma, quest’ultima ha raccontato che Licia Nunez si sarebbe auto invitata. Con la scusa del fatto che sarebbe stata felice di starle vicino in un momento così importante ha presenziato alle nozze. Staremo a vedere se nei prossimi giorni arrivare la replica della concorrente del Grande Fratello vip.