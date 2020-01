Uomini e Donne, segnalazione sulla dama: Gemma dice addio alla trasmissione

Gemma dice addio alla trasmissione di Maria?

La nuova settimana di Uomini e Donne inizia proprio con Gemma Galgani. La dama dopo l’ultima puntata è riuscita a dire addio a Juan Luis e trovando il coraggio gli ha detto basta. Ancora una volta, la donna è rimasta delusa e amareggiata da chi credeva la volesse bene davvero e non fosse in studio solo per visibilità. Infatti, a distanza di 10 anni ancora non è riuscita a trovare la propria anima gemella…

Gemma ancora una volta presa in giro

Gemma Galgani negli ultimi anni è diventata la vera protagonista di uomini e Donne. Oltre ai vari siparietti con Tina Cipollari, la dama torinese sembra non essere proprio fortunata in amore.

Dimenticato Giorgio Manetti, e Rocco Fredella, quest’anno sembrava avesse trovato l’uomo della sua vita. Bello, elegante e che la trattasse come una principessa. Purtroppo, la fiaba è durata pochissimo e dopo tre mesi di conoscenza Gemma ha deciso di chiudere la frequentazione con Juan Luis.

Accantonata anche la love storie con il venezuelano, Gemma Galgani ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura con Marcello. il cavaliere in questione ha mostrato subito un forte interesse per la dama ma quando quest’ultima le ha chiesto un esclusiva, si è tirato indietro. Il motivo di tale decisione avrebbe un nome e si tratta di Anna Tedesco sua acerrima nemica.

La dama di Uomini e Donne lascia il parterre?

Gemma Galgani, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, avrebbe chiesto l’esclusiva a Marcello. Il cavaliere, con modi gentili le avrebbe fatto capire che non ha nessuna intenzione di conoscere solo lei tanto che ha confermato di sentire anche Anna Tedesco. La notizia, appresa in studio, ha fatto infuriare la dama che allo stesso tempo ha voluto chiudere subito ogni contatto.

L’ennesima conoscenza andata male sembrerebbe portare Gemma a voler quasi abbandonare il format. Un suo messaggio, infatti, sembra annunciare un ipotetico addio che potrebbe riguardare anche l’inizio di Giortì, il nuovo programma di Maria De Filippi che la vede impegnata insieme alla De Lellis.