‘Pericolo esplosione…’: Justine Mattera stende tutti, la scollatura profonda e senza reggiseno [FOTO]

La nuova provocazione di Justine Mattera

Quotidianamente Justine Mattera incanta i follower del suo account Instagram, circa 350 mila. In che modo? La soubrette italo-americana realizza degli shooting fotografici e gli scatti migliori li condivide sul social network. Nonostante abbia 48 anni, l’ex moglie di Paolo Limito se lo può permettere visto il fisico tonico che si ritrova. Infatti da anni la donna pratica molto sport, in particolare il ciclismo.

Quest’ultimo le fa mantenere un corpo sempre allenato, ma a contribuire il suo stato è anche una corretta alimentazione. Nelle ultime ore la statunitense ha allietato coloro che la seguono con un’immagine davvero bollente. Uno scatto in versione bianco e nero che lascia poco all’immaginazione.

La soubrette americana in versione segretaria sexy

In questo caso Justine Mattera si è spinta davvero oltre. Nelle ultime ore la nota soubrette italo.americana ha caricato uno scatto in bianco e nero dal sapore sexy. La sua mise è eccellente, in pratica indossa un vestito nero lungo con una scollatura vertiginosa. La 48enne è molto abile facendo il gioco ‘vedo non vedo’ mostra l’assenza del reggiseno.

In questo modo la donna dà la possibilità ai suoi 350 mila seguaci di fargi vedere i suo décolleté prosperoso. E per completare l’outfit seducente Justine indossa un paio di scarpe con un tacco 12. In pratica nello shooting fotografico la Mattera prende le sembianze di una segretaria seducente. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto della Mattera

Anche questo post ha ottenuto un grandissimo successo. La foto appena descritta, infatti, ha ottenuto migliaia di likes e tantissimi complimenti da parte dei follower. La versione bianco e nero, ma in particolare il ‘vedo e non vedo’ ha scatenato la fantasia del popolo del web.

Leggendo tra i commenti, è possibile vedere che in tanti hanno utilizzato lo zoom del cellulare per capire se la soubrette indossa il reggiseno o no. Inoltre gli utenti non si sono risparmiati di dirle che ha un corpo perfetto come una ragazzina.