La Guerra è finita anticipazioni seconda puntata: i Terenzi prendono un’importante decisione

A partire da lunedì 13 gennaio, su RAI 1, andrà in onda una nuova mini serie, formata da 4 puntate, incentrata sulla fine della Seconda Guerra Mondiale. La fiction si intitola La Guerra è finita e le anticipazioni in merito alle prossime puntate che andranno in onda stanno già trapelando.

La seconda puntata sarà trasmessa lunedì 20 gennaio, sempre su RAI 1 a partire dalle ore 21.25 circa. Tale episodio sarà incentrato principalmente su di un’importante decisione che si troverà a prendere la famiglia dei Terenzi.

Spoiler La Guerra è finita: la decisione dei Terenzi

La nuova fiction di RAI 1 è stata ideata da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti ed è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Gli episodi previsti sono quattro e tratteranno del periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale.

È l’aprile del 1945 e i sopravvissuti ai bombardamenti e ai campi di concentramento incominciano a fare ritorno nelle proprie abitazioni. Poco alla volta iniziano a impossessarsi nuovamente della loro identità e della loro vita, ma il processo sarà lungo e doloroso.

Le anticipazioni della seconda puntata de La Guerra è finita rivelano che la famiglia Terenzi si troverà a ragionare su di una decisione molto importante. In quanto titolari dell’alloggio dove si sono rifugiati tutti i ragazzi sopravvissuti, manifesteranno la volontà di tornare a gestire gli affari in modo da trasformare tale luogo in un’azienda agricola.

Anticipazioni seconda puntata: nascono i primi affetti

Giulia, dal canto suo, farà di tutto per convincere la marchesa a rinunciare a questa idea. Davide, invece, continuerà le ricerche per trovare suo figlio Daniele e sua moglie. A tale scopo, deciderà di incontrare una donna, la quale pare sia stata sullo stesso treno che condusse i suoi familiari scomparsi a Mauthausen. Le anticipazioni della seconda puntata de La Guerra è finita rivelano che i ragazzi sopravvissuti incominceranno gradualmente a prendere possesso nuovamente delle loro vite e non mancheranno colpi di scena e prime simpatie.

La fiction andrà in onda per quattro lunedì di fila, sempre allo stesso orario e sempre su RAI 1. Per poter rivedere gli episodi perduti basterà andare sulla piattaforma RaiPlay e selezionare l’episodio di proprio interesse.