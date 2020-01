Brutto colpo per Maria De Filippi: il bus prende fuoco prima di C’è Posta per Te [FOTO e VIDEO]

C’è Posta per Te riparte ed è subito un gran successo

Sabato scorso su Canale 5 ha preso il via la ventesima stagione di C’è Posta per Te. Parte degli appuntamenti condotto da Maria De Filippi sono stati registrati nei mesi estivi, tuttavia in queste settimane se ne stanno realizzando altre.

L’esordio del people show ha ottenuto un successo strepitoso, raggiungendo un record: 6 milioni di telespettatori e oltre il 30% di share. Ma tornando alle registrazioni, qualche giorno fa è accaduto un brutto episodio che indirettamente riguarda la trasmissione della rete ammiraglia Mediaset. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Brutta disavventura per il pubblico di C’è Posta per Te

Diversi persone che arrivano dalla Valle Subequana e dalla Marsica sono stati protagonisti di una disavventura. Il tutto è accaduto pochi giorni fa e per fortuna è finita a lieto fine. Questa gente doveva partecipare come pubblico al people show ideato e condotto da Maria De Filippi, C’è Posta per Te.

Il gruppetto era partito da diverse zone d’Abruzzo a bordo di un autobus che appartiene ad un operatore di Avezzano. Ma durante il tragitto verso la Capitale, precisamente negli Studio Elios in via Tiburtina, il mezzo si è fermato in un autogrill nei pressi di Tivoli, comune in provincia di Roma. (Continua dopo il video)

L’autobus diretto a Roma prende fuoco

I partecipanti di C’è Posta per Te hanno avuto il tempo di scendere dall’autobus che quest’ultimo è stato aggredito dalle fiamme. Cosa è successo? A quanto pare l’incendio è stato scaturito da un presunto malfunzionamento del veicolo.

A quel punto uno dei presenti ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco, mentre l’autista ha provato in tutti i modi di spegnere le fiamme con un estintore che aveva a bordo. Purtroppo l’uomo non è riuscito nel suo intento e per il mezzo c’è stato poco da fare.

Dopo la brutta disavventura e tanto spavento, il pubblico del popolare people show di Maria De Filippi è giunto a destinazione su un altro autobus. Ringraziamo il portale web Il Capoluogo per le immagini.