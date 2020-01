Un posto al sole, spoiler 14 gennaio 2020: Serena alle prese con un’emergenza

Sono scoppiettanti gli spoiler del 14 gennaio di Un posto al sole. Vedremo Serena alle prese con una certa emergenza che la porterà a stressarsi. Marina e Fabrizio si mostreranno sempre più vicini mentre Alberto cercherà di instillare dei dubbi nella Giordano.

Infine si parlerà di Bianca la cui paura per la scuola si accentuerà ulteriormente per colpa della maestra Gagliardi. Tutto ciò finirà per generare malumori all’interno della famiglia Boschi.

Un posto al sole, trama 14 gennaio

Dopo aver appreso del tradimento di suo marito con Viviana, la vita di Serena è drasticamente cambiata. La donna, profondamente ferita, ha dimostrato la ferma intenzione di prendere le distanze dall’uomo. Nella puntata di martedì, la Cirillo dovrà fare i conti con un improvviso problema che travolgerà il suo Bed and Breakfast.

Tra le difficoltà della struttura ricettiva e la scoperta del tradimento, Serena finirà per essere esasperata. Filippo tenterà in tutti i modi di riguadagnare la fiducia della moglie, ma ogni suo tentativo risulterà un buco nell’acqua. Ad un certo punto, il troppo stress spingerà Serena a prendere una decisione inaspettata e a dir poco raggelante.

Marina, nel frattempo, continuerà a nutrire dei dubbi a causa di Alberto Palladini che non farà altro che farla preoccupare. Per fortuna la donna troverà affetto e attenzioni da Fabrizio Rosato. Intanto, a Palazzo Palladini, Angela e suo marito cercheranno di aiutare la loro bambina a superare il timore per la scuola e la maestra Gagliardi.

Il comportamento di quest’ultima nei confronti di Bianca ha solamente suscitato ansia nella piccola Boschi la quale continuerà a rifiutarsi di andare a scuola. Sia Angela che Franco le proporranno le più disparate soluzioni.

Un posto al sole spoiler: Serena e Irene partono

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Serena decidere di lasciare la zona per un po’ di tempo insieme a sua figlia Irene. Tutto ciò finirà per spaventare Filippo il quale inizierà a nutrire il timore che la sua famiglia si stia spezzando lentamente. Angela e Franco, si ritroveranno davanti ad un bivio e non sapranno che pesci prendere. Infine, Giulia Poggi si renderà conto che Marcello ha dei problemi economici.