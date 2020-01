Uomini e Donne, Tina Cipollari aggredisce uno spettatore: “Cinghiale di me…” (VIDEO)

Uomini e Donne regala sempre grandi soddisfazioni, nella puntata odierna Tina Cipollari ha aggredito uno spettatore del pubblico creando un grande caos. Gli attacchi, in realtà, sono provenuti da quest’ultimo, il quale ha accusato l’opinionista di essere più brutta e più grassa di Gemma.

Dinanzi tali parole, ovviamente, la collega di Gianni Sperti non è potuta rimanere in silenzio ed ha sbottato dando luogo ad una delle sue solite scenate. La donna ha pronunciato delle gravi offese contro il suo interlocutore, al punto che è stato necessario l’intervento della padrona di casa.

Lo scontro tra Tina e uno spettatore di Uomini e Donne

Inizia davvero con il botto questa nuova settimana televisiva per il talk show di Maria De Filippi. Tra gli argomenti più esilaranti della puntata odierna, c’è stato l’acceso confronto tra Tina Cipollari e uno spettatore di Uomini e Donne.

La persona in questione ha chiesto alla padrona di casa di intervenire per attaccare la Cipollari. Nel caso specifico, ha esordito dicendole che non arriverà mai all’età di Gemma. In un primo momento, Tina ha interpretato questa frase come un augurio di morte, pertanto, ha fatto il segno delle corna.

Successivamente, però, lo spettatore si è spiegato meglio ed ha detto che non arriverà mai a raggiungere la forma fisica della Galgani. A quel punto, però, la situazione è degenerata e l’uomo del pubblico ha incominciato a dire che l’opinionista ingrasserà sempre di più. Dinanzi tali parole, la Cipollari ha perso le staffe ed ha pesantemente offeso il suo interlocutore. (Continua dopo il video)

I commenti dei telespettatori su quanto accaduto alla Cipollari

Al termine della sfuriata, Maria De Filippi ha provato a sedare gli animi esortando la sua opinionista a darsi una regolata. La donna, però, è sembrata più adirata che mai a causa delle offese ricevute dal suo interlocutore. Il video della lite tra Tina Cipollari e uno spettatore di Uomini e Donne è divenuto, ovviamente, virale. Molti telespettatori hanno commentato la vicenda schierandosi da una parte e dall’altra.

Numerose persone hanno sottolineato come la Galgani si fosse mostrata particolarmente divertita dalla scenetta. Altri, invece, hanno ritenuto l’intervento dell’uomo del pubblico decisamente poco galante ed educato.