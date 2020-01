Nina Moric svela in lacrime la verità su Luigi Favoloso

Un racconto da brividi

Si tratta di un vero e proprio dramma, Nina Moric rompe il silenzio a Domenica Live. La ex modella croata racconta a Barbara D’Urso il retroscena inquietante. Definisce ormai Luigi Favoloso il suo ex e afferma che il ragazzo ha usato violenza fisica nei suoi confronti e anche nei confronti di suo figlio Carlos Maria.

Secondo la showgirl l’ex gieffino attualmente si nasconde in Italia e sta bene. Parla di allontanamento volontario e premeditato ed afferma che la famiglia di lui in questa situazione è complice. Inizialmente Nina cerca di essere estranea alla vicenda, eccetto qualche post sui social, ma adesso sputa tutto con gli occhi pieni di lacrime. La ex di Fabrizio Corona si confessa in studio con evidenti difficoltà.

Riceve minacce attraverso un profilo anonimo

Nina Moric svela un altro particolare sulla strana scomparsa di Luigi Favoloso. La ex modella riceve una foto scattata proprio nella sua casa e secondo la donna nessun altro potrebbe esserne in possesso. Non si hanno notizie del trentunenne dal 29 dicembre. La denuncia fatta dalla mamma per la scomparsa sembra sia stata ritirata.

Per Nina la storia è conclusa e adesso si sente finalmente libera. Le violenze fisiche e psicologiche sono state tante nell’ultimo periodo, la showgirl parla di una relazione tossica e malsana. Descrive Luigi Favoloso come un calcolatore aggiungendo che le immagini ricevute sul suo cellulare fanno riferimento a cinque anni fa.

Di conseguenza ritiene che se una persona conserva queste informazioni è perché ha un piano B da usare contro di lei. Per la ex modella il profilo anonimo da cui riceve queste immagini e minacce è proprio di Luigi.

La famiglia di Luigi contro Nina

Le dichiarazioni di Nina non piacciono alla sorella del ragazzo napoletano che sottolinea il fatto che Luigi non è un orco. Aggiunge inoltre che sia strano che questa violenza del fratello venga a galla solo oggi che si parla della sua scomparsa. Per molti resta ancora un mistero questo allontanamento, non si sa ancora se si tratta di finzione o se il ragazzo è in difficoltà.