‘Dottoressa’ a La vita in diretta, Alberto Matano sta male: interviene Lorella Cuccarini

Alberto Matano sta poco bene a La vita in diretta

Dopo il week end è iniziata una nuova settimana di programmazione per La vita in diretta lo storico rotocalco di Rai Uno. Ma la puntata in onda lunedì è stata particolarmente complicata per Alberto Matano che si è presentato in studio non proprio in forma. Dopo la sigla e l’ingresso, l’ex giornalista del Tg1 ha fatto una richiesta alla sua collega Lorella Cuccarini.

In pratica le ha chiesto di farle da dottoressa per un giorno perché è molto raffreddato. Poi ironizzando ha detto alla conduttrice che già lei ne sa qualcosa di raffreddori visto che anche lei ha avuto gli stessi problemi.

Il conduttore de La vita in diretta è molto raffreddato, il rimedio di Lorella Cuccarini

Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno messo su un siparietto per quanto riguarda lo stato fisico del giornalista. Quest’ultimo, infatti, ha chiesto alla collega di trovare qualcosa per fargli passare il raffreddore.

Chiamata in causa la donna ha detto che mentre l’ex volto del Tg1 conduceva lei andava a prendere dei provvedimenti. Nello specifico si sarebbe recata dalla signora Anna per farle preparare una bella tisana calda.

A quel punto il conduttore de La vita in diretta ha preso la palla al balzo per chiedere ad Anna di farle un intruglio per riprendersi al più presto. Ma la Cuccarini lo ha troncato prima del nascere dicendo che una tisana è più che buona.

Alberto è Lorella tornano seri dopo il siparietto

Il siparietto iniziale tra Lorella Cuccarini ed Alberto Matano è durato alcuni minuti. Una volta terminato i due conduttori de La vita in diretta hanno annunciato la scaletta, ovvero gli argomenti affrontati nel corso della prima puntata settimanale.

Da un tono ironico e divertente, il giornalista è la soubrette sono diventati Seri per parlare di fatti di cronaca che hanno colpito il nostro Paese nelle ultime ore. Al ritorno delle feste natalizie gli ascolti tv sono stabili come il 2019, oveeto più bassi rispetto Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.