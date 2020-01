Un Posto al Sole, spoiler 20-24 gennaio: i dubbi di Giulia

Cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 gennaio 2020 su Rai 3? Giulia avrà dei dubbi su Marcello, tanto da temere di aver fatto un passo falso. Si tornerà a parlare di Teresa, sebbene la donna non sia a Napoli.

Filippo invece sentirà forte la mancanza di Serena che, nel frattempo, farà un incontro inaspettato. Angela e Franco non smetteranno di litigare, in disaccordo sulle decisioni da prendere per il futuro scolastico di Bianca.

Un Posto al Sole, anticipazioni prossima settimana: Giulia di sfoga con Ornella

Nelle puntate Upas della prossima settimana in onda su Rai 3, Marina non riuscirà a non pensare allo scontro con Sebastiano e Fabrizio. La Giordano sarà nervosa e rischierà di combinare guai sul posto di lavoro. Roberto inizierà ad indagare sul conto del Rosato. Nel frattempo, Otello vorrà risolvere la crisi con Teresa. Rossella e Silvia proveranno a far riavvicinare i due.

Proseguendo con gli spoiler di Un Posto al Sole, Giulia avrà paura di aver commesso un passo falso con Marcello. La Poggi, in preda all’ansia, cercherà conforto in Ornella, la sua migliore amica. Angela e Franco continueranno a litigare, in quanto la Poggi vorrebbe provare a far affiancare Bianca da un insegnante privato. Otello e Renato faranno pace.

Arianna sente la mancanza di Andrea

Il Pergolesi farà una telefonata ad Arianna, che cadrà in preda alla nostalgia. Nelle puntate settimanali di Un Posto al Sole, Marina riuscirà a scoprire che cosa nasconde Fabrizio. Non sarà un boccone facile da digerire. Nel frattempo, Filippo sarà nostalgico nei confronti della famiglia e si sentirà in colpa per il tradimento ai danni di Serena, ancora lontana da Napoli. Arianna invece verrà consolata da Samuel: tra i due nascerà qualcosa?

La crisi di Angela e Franco si fa seria

Filippo riceverà una bella notizia: Irene e Serena sono sulla via del ritorno. Serena però incontrerà una persona che la metterà in difficoltà. Durante il colloquio con la maestra di Bianca, Angela dovrà per forza prendere una decisione, specialmente dopo che l’insegnante esprimerà le sue perplessità su Franco.

Una volta a casa, i due non faranno altro che litigare. Infine, nelle puntate di Un Posto al Sole in programma su Rai 3 dal 20 al 24 gennaio 2020, Patrizio arriverà ad un compromesso con Samuel ma non sarà semplice trovare un accordo. La tensione sarà alta al bar Vulcano e anche Arianna, già triste per la lontananza di Andrea, finirà per risentirne.