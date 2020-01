Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 gennaio: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox del 14 gennaio annuncia interessanti novità. Giornata lievemente scarsa per il segno Vergine. I nativi dell’Acquario devono riorganizzare la propria vita. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 14 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata sentite che c’è qualcosa che non va. Giovedì e venerdì sono due giornate cariche di tensioni che vanno tenute sotto controllo, soprattutto nelle questioni di lavoro.

Toro – In questa giornata avete voglia di parlare e chiarire delle cose rimaste in sospeso, probabilmente riguardano i cambiamenti di lavoro o di casa. Molto probabilmente avrete la sensazione di cambiare i punti di riferimento della vostra vita.

Gemelli – Se ci sono contrasti in amore, dovete superarli con lucidità. I casi sono due: una persona vi manca perché è lontana oppure questa persona vi sta addosso e vi soffoca. Nel campo lavorativo si consiglia di mantenere la calma.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Gli atteggiamenti di alcune persone nei vostri confronti non vi rendono felici. Vorreste lavorare in qualcosa di vostro e se ci sono stati problemi di soldi o questioni legali, è chiaro che vorreste risolverli subito. Prima della fine di marzo non sarà facile prendere decisioni, perciò non arrovellatevi il fegato inutilmente.

Leone – In questa settimana potreste mettere a tacere tante situazioni rimaste in sospese e sentirvi anche più forti e meno agitati di prima. Giovedì e venerdì sono giornate ideali anche per mettere le cose in chiaro, sia in amore e sia nel lavoro.

Vergine – Questo è un martedì lievemente scarso ma già da mercoledì potrebbe arrivare qualcosa d’interessante. Il lato sentimentale sembra forte, i vostri progetti di coppia sono validi.

Previsioni di martedì 14 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questi giorni siete presi da tante cose. Con Giove e Saturno dissonanti avete ancora molti dubbi ma la cosa buona è che potete iniziare a vedere le cose in maniera positiva.

Scorpione – Giornata agitata e nervosa, potreste trovarvi al centro di piccole polemiche. Siete indecisi se portare avanti un progetto d’amore oppure no. Condizioni di grande disagio che dovrete affrontare con chiarezza.

Sagittario – Nelle prossime due giornate potreste essere nervosi e dire parole pesanti. Fino ad adesso avete mantenuto un certo autocontrollo e sia nell’ambito lavorativo e sia in amore siete riusciti a non mandare a quel paese nessuno. In queste 48 ore potreste perdere la pazienza.

L’oroscopo di martedì 14 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Martedì e mercoledì sono due giornate favorevoli. Avrete voglia di stabilità e di ritrovare emozioni positive. Un piccolo calo fisico ci sarà tra giovedì e venerdì. Chi ha una bella storia d’amore potrebbe pensare di sposarsi.

Acquario – Questa giornata nasce in maniera positiva. Ritroverete quello spirito avventuroso che da sempre caratterizza la vostra vita. Non tenete i sogni nel cassetto, anzi, è il caso di riorganizzare la propria vita.

Pesci – Questa Luna opposta non riesce a bloccare i vostri progetti. Ogni tanto vi tocca alzare la voce per richiamare all’ordine alcune persone che si comportano male nei vostri confronti. Se avete dei problemi con il vostro partner, dovete rimediare subito, altrimenti in primavera vi tocca affrontare una crisi definitiva.