Oroscopo Branko del 14 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 14 gennaio è pronto a rivelare l’attuale situazione astrologica del vostro segno zodiacale. Per il segno Vergine sarà una giornata carica di tensione, mentre per le persone del Capricorno sarà positiva e fortunata. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 14 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Con questa Luna creativa in Vergine conviene impegnarvi tanto e lavorare seriamente. Vi suggerisce anche come reagire alle critiche di persone che non digeriscono il vostro modo di fare affari. Venere sta per arrivare, preparatevi.

Toro – Se volete realizzare i vostri progetti, dovete usare tutte le vostre ottime qualità commerciali e imprenditoriali. Domani Mercurio in Acquario v’infastidisce e rompe un po’ ma Venere in Pesci vi dà un pizzico di fortuna in più. Giove dispensa amore.

Gemelli – Giornata ideale per pianificare il futuro, iniziare qualcosa che renderà soddisfacente il vostro futuro. Smettetela con le piccole e banali baruffe quotidiane e sfruttate questa giornata per rilassarvi.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata dovete affrontare questioni di carattere professionale e finanziario. Domani Mercurio transita in Acquario e riprende un discorso interrotto nelle collaborazioni. Siete troppo buoni con i vostri familiari e gli amici.

Leone – In questa giornata Mercurio prepara una grande svolta, da domani sarà in opposizione fino al 3 febbraio. Marte vi tiene in piedi e molti si stupiscono di come riuscite a sfuggire a ogni situazione imbarazzante e critica. Si consiglia di fare una dieta leggera e di mangiare sereni in compagnia.

Vergine – Venere è in opposizione e crea tensioni tra voi e il vostro partner, ma Mercurio vi invita prendere le valigie e a fare un viaggio insieme. La Luna vi porta fortuna e salute. Fate i programmi per i prossimi mesi, come scegliere un nuovo domicilio.

Previsioni di martedì 14 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Forse fate bene a concentrarvi tantissimo sul lavoro, a essere sempre così impegnati nel mondo esterno. Siete al centro dell’attenzione nel campo professionale e fate bene a separare la vita privata e le questioni pratiche. In amore contate i baci non dati, perduti. Una pazzia d’amore male non vi fa.

Scorpione – Questa è una grande giornata! Venere in Pesci porta gioia, mentre Nettuno vi rende romantici e creativi, soprattutto in amore. Mercurio in Capricorno si lega alla Luna in Vergine e insieme portano successo nel lavoro, affari. Qualcuno trova un amico in più, specialmente le donne.

Sagittario – Giornata dedicata alla famiglia. Voi che avete grosse responsabilità non potete sfuggire ai doveri in casa con i figli, e anche il coniuge lamenta qualche problema. Aspro scontro tra Luna in Vergine e Venere in Pesci, Marte, invece di fare da paciere, si esalta nelle risse. Non siete molto divertenti!

L’oroscopo di Branko del 14 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata positiva, classificata sotto la voce fortuna. Uscite fuori di casa e andate a cercare il vostro tesoro. Un grande amore, una passione. Abbracciate il coniuge senza pensieri.

Acquario – Giornata importante per l’attività professionale e imprenditoriale, studio ma anche famiglia. Non manca lo stress fisico, per tale motivo dovete fare le cose con calma. Presto ci sarà un’altra Luna danarosa in Bilancia e il mulino riprende a macinare. Sì ai viaggi.

Pesci – L’opposizione della Luna è anche eccitante per l’amore, basta non cedere al lato negativo e prepotente del transito lunare. Anche Marte è un po’ aggressivo e polemico, soprattutto nelle attività e nei rapporti di lavoro. L’unico ostacolo è la vostra instabilità emotiva. Si consiglia una vacanza sulla neve.