Avete mai visto l’ex moglie di Paolo Ruffini? Ecco chi è l’attrice Claudia Campolongo [FOTO]

Paolo Ruffini e il successo de La Pupa e il Secchione e viceversa

La scorsa settima ha preso al via la nuova stagione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Quest’anno il reality show è stato affidato a Paolo Ruffini e la giunonica Francesca Cipriani. In attesa del secondo appuntamento possiamo dirvi che l’esordio ha riscosso un grandissimo successo d’ascolto superando anche Canale 5.

Il conduttore viene da una difficile separazione, ovvero quella dalla compagna Diana Del Bufalo, ex di Amici. Ma prima di conoscere l’attrice nata nel talent show di Maria De Filippi, l’artista toscano era sposato con Claudia.

Chi è Claudia Campolongo?

Per chi non lo sapesse, Claudia Campolongo per anni è stata la moglie di Paolo Ruffini. Come quest’ultimo anche lei è un’attrice, regista e soprattutto comica. I telespettatori sicuramente la ricorderanno nel suo ruolo di una delle tre principessa delle fiabe, Cenerentola, a Colorado.

La 45enne è livornese come Ruffini e i due si sono conosciuti durante una discussione avuta alla festa dell’Università della città toscana. Cosa è successo tra i due? A quanto pare Paolo e l’ex moglie erano vicini di stand e a causa della musica troppo alta si è acceso uno scontro verbale.

Dopo quell’episodio i due non si sono più separati, infatti è arrivata la convivenza e nel 2007 sono convolati a nozze. Il matrimonio è durato poco, infatti si lasciano ma lo rendono noto solo cinque anni fa. (Continua dopo la foto)

Paolo e Claudia rimasti amici nonostante il divorzio

Nonostante la separazione, Paolo e Claudia sono rimasti in ottimi rapporti. A rivelarlo è stato lo stesso Ruffini nel corso di un’intervista dicendo che prova ancora molto affetto nei confronti della Campolongo, ma non si tratta più d’amore.

Per diverso tempo riviste e siti di gossip hanno parlato di un possibile tradimento dell’attore livornese con Diana Del Bufalo ai danni della moglie. Ma il conduttore de La Pupa e il Secchione e viceversa ha sempre detto che la sua relazione con l’ex di Amici è iniziata dopo che il suo matrimonio era molto e sepolto.