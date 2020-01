Trono Over, la castità della dama: “Sono 5 anni che non vado con un uomo”

Il trono over di Uomini e Donne quest’anno è un’escalation di colpi di scena. A detenere il primato dell’attenzione è come sempre la storica dama Gemma Galgani, ma anche nuovi personaggi stanno uscendo pian piano fuori.

Cosa è successo nell’ultima puntata del trono over

Durante l’ultima puntata andata in onda, un triangolo amoroso è stato oggetto di discussione in studio. Protagonisti Jean Pierre (ex conoscenza di Gemma), Antonella e la new entry Aurora. Entrambe le donne hanno iniziato una frequentazione con l’elegante cavaliere, ma l’uomo sembra essere frenato. Pare non sia scattata la famosa scintilla e il tutto è destinato a fermarsi.

Durante un confronto tra i tre, Aurora, che più volte si è scontrata con la torinese Galgani, ha iniziato a battibeccare con lei nuovamente e, nel mentre della discussione, ha rivelato dettagli intimi della sua vita privata. La dama ha infatti confessato di non avere rapporti con un uomo da 5 anni e, di conseguenza, di non aver avuto con Jean Pierre alcun contatto fisico, cosa che le è stata imputata soprattutto dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Gemma Galgani nuova delusione, Armando Incarnato si difende

La nuova edizione del trono over di Uomini e Donne è cominciata da poco, ma è già successo praticamente di tutto. Gemma Galgani, tra il clamore generale, ha preferito dire addio a Juan Luis Ciano.

Il napoletano è stato accusato di fingere all’interno della trasmissione e di essere in studio per meri scopi pubblicitari ed economici. La 68enne, dopo aver cercato più volte un bacio ed un coinvolgimento fisico che non è mai arrivato nell’arco di tre mesi, ha preferito dirgli addio nonostante abbia più volte dichiarato di essersi innamorata di lui.

Periodo complicato anche per il cavaliere Armando Incarnato, accusato di avere una relazione parallela al di là delle telecamere con la sua ex fidanzata Janette. Il napoletano ha smentito più volte questo rumors e per acclarare ancora di più la sua tesi si è presentato negli studi Mediaset proprio con lei: il chiacchiericcio è stato nuovamente smentito, ma gli opinionisti continuano a non vederci chiaro.